Petro responde a tatequieto en redes de entidades del Estado: La Constitución es la que nos rige

El Presidente Petro aseguró que seguirá usando sus redes sociales, a pesar de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre las restricciones para su uso.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

Y es que muchas personas se quejaron por el constante uso de las redes sociales de las entidades oficiales, para mostrar las actividades que realiza el presidente Gustavo Petro en Colombia y el mundo.

Esto surgió tras el disgusto del mandatario con la tarea de los jefes de Comunicaciones de las distintas entidades públicas, pues dejaban que los medios de comunicación cuestionaran al presidente, y nunca mostraban la contraparte de sus labores. Después de esto, todas las redes sociales de las entidades comenzaron a llenarse de piezas gráficas, infografías y videos sobre las alocuciones y los consejos de ministros.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le puso un tatequieto al manejo de las redes sociales de las entidades del Estado, y ordenó un presunto control en la forma en la que el Gobierno comunica.

¿Qué dijo Petro sobre esto?

El mandatario no se quedó callado frente a esta nueva orden, y señaló que si quieren impedir que se comunique deben cambiar la Constitución.

Primero ratificó en que el presidente de la República es el jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, y tiene autonomía para decidir sobre sus comunicaciones.

Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la Constitución. No hay promoción de la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad.

