Magistrado Camargo pide frenar provisionalmente efectos de la emergencia económica

El magistrado Carlos Camargo presentó una solicitud para que se decrete la suspensión provisional de los efectos de la emergencia económica expedida por el presidente Gustavo Petro. Ahora, será la Sala Plena la que determine si acoge o no la petición.

En medio de este trámite, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para participar en las discusiones y en la votación del estudio que definirá si se mantiene o no la Emergencia Económica decretada por el Gobierno. La Sala Plena tendrá la última palabra sobre si avala o no ese impedimento.

De ser aceptado, Ibáñez quedaría por fuera de una de las decisiones más relevantes del alto tribunal en lo que va del año, lo que podría incidir en las mayorías necesarias para definir la suerte del decreto y de las medidas adoptadas bajo este estado de excepción.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés solicitó formalmente a la Sala Plena de la Corte Constitucional la suspensión provisional de una parte significativa de los efectos tributarios del decreto que desarrolla la Emergencia Económica, al considerar que algunas disposiciones podrían exceder los límites constitucionales.

La solicitud de Cortés se suma a otras acciones jurídicas que han llegado al alto tribunal, en medio de un debate sobre el alcance real de las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo bajo esta figura constitucional.

