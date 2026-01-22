Gobierno extenderá declaratoria de emergencia económica: daría aval para expedir nuevos impuestos

El Gobierno extenderá la declaratoria de emergencia económica, debido a que este viernes culminan los primeros 30 días de esta condición que quedó establecida mediante el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.

Con esto, el Gobierno se avala para expedir nuevos decretos para imponer impuestos, si así lo considera.

De hecho, el Gobierno analiza emitir nuevos otras medidas que les permitan tener nuevos recursos.

Hay que recordar que la declaratoria de emergencia económica se puede extender por un máximo de 90 días.

Hasta la fecha, el gobierno ha emitido un decreto de emergencia económica, que ahora prorrogará; un decreto con impuestos a sectores como los juegos de suerte y azar en línea, licores, patrimonio, hidrocarburos, entre otros; así como un decreto para incrementar las tarifas de energía.

Con todas esas medidas mencionadas, el gobierno espera recaudar cerca de 12 billones de pesos. Sin embargo, con la reforma tributaria que se cayó en el Congreso, esperaba recaudar 16 billones de pesos.

¿Por qué hay una emergencia económica?

En el decreto del 22 de diciembre del año pasado, el Gobierno expuso varios asuntos que los llevaron a tomar esta decisión: