Tribunal ordena a la UNP devolver esquema de seguridad al secretario de Paz de Medellín

Medellín

El Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Unidad Nacional de Protección restituir de manera inmediata el esquema de seguridad del secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, tras determinar que el retiro de las medidas puso en riesgo su vida.

La decisión fue adoptada en segunda instancia mediante un fallo de tutela fechado el 15 de enero, que resolvió a favor del funcionario luego de que, en junio de 2025, la UNP desmontara su esquema de protección sin realizar un estudio de riesgo actualizado.

En la sentencia, el Tribunal concluyó que la UNP vulneró los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal del funcionario, al desconocer su condición de líder social y defensor de derechos humanos, labor que ha ejercido desde antes de asumir su cargo en la administración distrital.

El fallo advierte que la decisión administrativa incrementó el nivel de riesgo al que estaba expuesto Arcila, en un contexto de deterioro de la situación de seguridad en Antioquia, por lo que ordena a la UNP realizar de manera inmediata una nueva evaluación de riesgo y mantener el esquema de protección mientras se adelanta dicho análisis.

Tras conocerse la decisión judicial, Carlos Alberto Arcila señaló la responsabilidad del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de los mecanismos de protección para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos.

“El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, debe fortalecer la Unidad Nacional de Protección y brindar garantías reales a los líderes y defensores de derechos humanos. Se hace responsable al presidente de la República y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, de garantizar la defensa de la vida”, afirmó el secretario.

Violencia contra líderes sociales en Antioquia

El panorama de desprotección al secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín existe en un contexto crítico de violencia y riesgo contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El documento judicial cita cifras preocupantes. En 2025, se registraron 27 asesinatos en Antioquia, 187 en todo el país y al menos 40 personas amenazadas en Medellín por ejercer este tipo de labores.

Según el Tribunal Superior de Medellín, este panorama está asociado a la intensificación del conflicto armado en la región, producto de la disputa entre grupos armados ilegales por el control territorial y de economías criminales como la extorsión, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.