Medellín suma dos años sin líderes defensores de derechos humanos asesinados por su labor

Medellín, Antioquia

Durante el año 2025, la Administración Distrital ha atendido 81 personas que ejercen roles de liderazgo: defensa de derechos humanos, labores periodísticas, entre otros, a través de una ruta integral que ofrece desde alojamiento temporal en albergues hasta gestión de subsidios económicos de reubicación temporal.

“En dos años que llevamos como administración, no han sido asesinados líderes ni defensores de derechos humanos en Medellín. Esto es trascendental y muy importante en la garantía y protección de los derechos humanos”, anunció el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila Valencia. Es importante destacar que, según las cifras del informe, este indicador no contempla los casos de homicidio en los que no están relacionados con su labor de liderazgo.

Entre las entidades que atienden los casos se encuentran la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, la UNP, la Gobernación de Antioquia y diversas secretarías e instituciones del Distrito. Con estas medidas de acompañamiento se busca garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de los diferentes actores sociales.