El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No se puede aflojar”: Comandante de las Fuerzas Militares por crisis en Catatumbo

Colombia

Este 16 de enero se cumple un año de la grave crisis humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, aseguró que el Estado adelanta una de las operaciones militares más grandes de los últimos tiempos para proteger a la población y contener la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

En entrevista en 6AM W de Caracol Radio, el general López explicó que la ofensiva militar se intensificó tras los ataques del ELN, que han dejado más de 91.700 personas desplazadas, cerca de 50.000 confinadas y al menos 166 asesinadas.

“Tenemos un reto muy grande, pero estamos avanzando con operaciones militares permanentes, interinstitucionales, para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de vida del pueblo catatumbero”, afirmó el comandante de las Fuerzas Militares.

Resultados de las operaciones y control territorial

El general López afirmó que, en desarrollo de operaciones militares, las Fuerzas han logrado neutralizar a 386 integrantes de estructuras criminales, recuperar 42 menores de edad, desmovilizar 162 personas, capturar 166 y dar de baja en combate a 19 integrantes de estos grupos armados ilegales.

Asimismo, habló de avances estratégicos como el control de vías principales y la presencia permanente en los 11 municipios del Catatumbo, una región históricamente golpeada por economías ilícitas y la disputa territorial de los grupos armados.

“No se puede aflojar. El mensaje para nuestros hombres en el territorio es seguir ocupando los municipios, las vías y avanzar en seguridad”, afirmó.

Confrontación entre ELN y disidencias

Sobre el recrudecimiento de la violencia a finales de 2025 y comienzos de 2026, el comandante explicó que el ELN “desaprovechó la voluntad de paz del Gobierno”, mientras que el Frente 33, pese a estar en un proceso de diálogo, optó por confrontar para recuperar de manera ilegal territorios que pertenecen a las comunidades campesinas.

“Esta confrontación deja en medio a la población civil, que es la más afectada”, dijo el general López, quien reiteró que las Fuerzas Militares concentran sus esfuerzos en la protección de las comunidades.

Frontera con Venezuela y amenazas binacionales

El general López reconoció que la frontera con Venezuela representa un desafío adicional, al tratarse de una zona con múltiples pasos informales.

Frente a ello, aseguró que las Fuerzas Militares están trabajando con Migración Colombia, la Policía Fiscal y Aduanera y otras entidades del Estado para fortalecer el control territorial.

“El ELN es una guerrilla binacional. Nosotros estamos concentrados en garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en toda la línea fronteriza”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “No se puede aflojar”: Comandante de las Fuerzas Militares por crisis en Catatumbo 14:21 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Uso de drones

El general López confirmó que, gracias a un presupuesto especial de 632.000 millones de pesos, hoy se cuenta con cerca de 1.600 equipos de drones desplegados, siendo el Catatumbo la primera región en recibirlos.

Además, reveló que semanalmente se entregan entre 15 y 30 sistemas antidrones a las tropas y que ya está en funcionamiento el batallón antidrones en el aeropuerto de Sogamoso, en Boyacá, donde se capacita a los soldados en el manejo de esta tecnología.

“Esta es una guerra híbrida y hoy estamos mejor preparados. Proteger a nuestros hombres es una prioridad”, concluyó el comandante de las Fuerzas Militares.