Combates entre el Ejército Nacional y el ELN en el Catatumbo

A esta hora se registran enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y hombres del ELN en zona rural del municipio de Teorama, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, los combates se presentan en el sector conocido como Cuatro Esquinas, donde unidades militares adelantaban labores de inspección y destrucción controlada de un área en la que se había detectado la presencia de artefactos explosivos improvisados, presuntamente instalados por el ELN.

En medio de estas operaciones, la tropa fue atacada, lo que derivó en un enfrentamiento armado que obligó a las unidades del Ejército a repeler la acción violenta.

También puede leer: Unidad de Búsqueda dice que hay evidencia sólida de que restos serían de Camilo Torres, del ELN

Según se conoció, las maniobras militares continúan en la zona con apoyo desde el aire, con el objetivo de garantizar la seguridad de las tropas y evitar riesgos para la población civil.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones a civiles ni un balance oficial sobre posibles heridos.

Sin embargo, se mantiene la alerta en esta zona del Catatumbo, donde persisten las operaciones militares debido a la presencia de grupos armados ilegales y al uso de artefactos explosivos.

También puede leer: Antonio García, comandante del ELN, insiste en un “Acuerdo Nacional” para la paz en Colombia

Las autoridades recomiendan a la comunidad rural de Teorama permanecer atenta a la información oficial y evitar desplazamientos por los sectores donde se desarrollan las operaciones militares.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: