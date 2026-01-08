Procurador Gregorio Eljach celebra diálogo entre presidentes Trump y Petro.

El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, celebró la disposición de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, al diálogo. En ese sentido, dijo que el diálogo respetuoso es un instrumento político invaluable e insustituible para asegurar la buena marcha de las instituciones.

“Como procurador general de la nación celebro la disposición de los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, al entendimiento”, dijo Eljach.

Asimismo, afirmó que el diálogo para construir consensos debe ser la guía siempre en el ejercicio de los asuntos públicos para asegurar el bien común. “Colombia y Estados Unidos han sido aliados históricos, un activo valioso que debe resguardarse por encima de toda diferencia”, agregó.

El procurador invitó a los dos mandatarios a mantener abiertas las vías del diálogo. “La conversación de los presidentes Trump y Petro es prueba fehaciente de la ventaja de las vías diplomáticas sobre cualquiera otra alternativa para mantener la paz y la concordia entre los diferentes estados”, manifestó.

Finalmente, Eljach afirmó que construir consensos a partir del diálogo se convierte hoy en un imperativo de los líderes capaces de transformar la realidad para bien de toda la humanidad. “Todos los estamentos de nuestra sociedad debemos aprender de esta lección para trabajar juntos por el logro de una mejor convivencia en medio de las diferencias”, finiquitó.