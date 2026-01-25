Roberto Martínez, DT de Portugal, en exclusiva con Caracol Radio: “Colombia es un equipo de admirar”

La Selección Colombia tendrá un reto mayúsculo en el Mundial 2026 al enfrentarse con Portugal en el último juego de la fase de grupos, en el Hard Rock Stadium de Miami. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones y desde antes de jugarse ya ha marcado una pauta de lo que será, pues se convirtió en el partido de la Copa del Mundo con más solicitudes de entradas, superando los 500 millones.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal, habló en exclusiva con Caracol Radio, y por primera vez en una entrevista mano a mano para un medio colombiano desde que se conoció el enfrentamiento.

Entretanto, el técnico español de 52 años, quien sacó campeón al equipo luso de la más reciente Liga de Naciones de Europa, dio un panorama de la preparación que está teniendo para encarar el Mundial.

Habló de Cristiano Ronaldo y su importancia en el vestuario, analizó a la Selección Colombia, elogió a jugadores como Luis Díaz, Luis Suárez o James Rodríguez, y recalcó su reconocimiento hacia Hugo Rodallega, jugador con el que compartió en el Wigan de Inglaterra y de quien aseguró “representa el ADN de la Selección Colombia”.

¿Cómo va la preparación de Portugal para el Mundial?

“Bueno, es un mundial complejo. Yo creo que hay que entender un poquito la logística, los horarios, todo aquello que sea una preparación un poquito diferente de lo que tuvimos en el Mundial de Qatar. Y yo creo que ahora desde el día del sorteo, todo el trabajo ha estado un poquito a preparar aquello que va a ser el camino de la selección, desde que los jugadores terminen con sus clubs y poder dar un poco de apoyo individualizado y preparar lo que va a ser nuestro campo de entrenamiento en Estados Unidos”.

México y EE.UU., amistosos para la fecha FIFA de marzo

“Yo creo que lo primero es poder trabajar el periodo internacional en tierras mexicanas, en tierras estadounidenses. Yo creo que hace parte de lo que es la preparación, de los detalles que hablamos de altitud, de cambio de horario, de todo aquello que sea el aspecto más específico que nos vamos a encontrar en el Mundial”.

“A nivel de adversarios, encantados de poder jugar contra 2 equipos de la Concacaf. Es normal que somos una selección que estamos más acostumbrados a jugar contra las selecciones europeas. Entonces es muy bienvenido el poder tener estilos y culturas diferentes, para preparación del Mundial. Con todo eso sabemos que la selección colombiana es muy específica y es una selección que está al altísimo, altísimo nivel. Entonces los adversarios de marzo no están pensados en una selección en general, sino más nuestra preparación y poder llegar a las últimas decisiones en cuanto a la lista final que vamos a presentar en mayo”.

“Superar la muralla psicológica de no haber ganado un Mundial antes”

“Ya es mi tercer mundial y te das cuenta de que no hay selecciones que llegan como favoritas o selecciones que llegan como candidatas, sino que las selecciones se hacen fuertes con los primeros 3 partidos. Es lo que pasa en los mundiales y hay mucha dinámica y mucho aspecto que hay que trabajar durante el torneo”.

“Sí que es verdad que hay un aspecto psicológico que yo creo que solo las selecciones que ya han ganado anteriormente un mundial o una generación anterior pueda dar ese estímulo a las generaciones normales de ahora que puedan ser favoritas. Yo creo que Portugal, nosotros con humildad, pero también tenemos que tener la responsabilidad de reconocer que es una selección llena de mucho talento y que estamos en un buen momento de forma. Entonces no nos iremos de intentar llevar esa candidatura, pero que somos muy conscientes que todo eso hay que ganarlo y luego hay que superar esa muralla psicológica que significa no haber ganado un mundial anteriormente”.

Selección de Portugal levanta el título de la Liga de Naciones / Getty Images / ANP Ampliar

“Cristiano no está en la selección por lo que ha conseguido en el pasado”

“Bueno, yo creo que es una figura muy importante para nosotros con la selección de Portugal. Capitán es siempre una referencia y yo creo que su actitud ha sido ejemplar. Yo creo que todo viene de un enfoque donde Cristiano está en un momento muy bueno de su carrera, no se está exigiendo ciertas metas, no se está limitando cualquier logro y lo bueno es que tiene una mentalidad de intentar utilizar el día a día y ayudar todo aquel talento nuevo que llegue a la selección”.

“Para nosotros es un desafío nuevo, para él porque, claro, ya tiene una experiencia de 5 mundiales. Estamos hablando de un icono, no solo para Portugal, pero para el fútbol entero y una referencia que para nosotros es muy positiva. Y después, pues hay que entender un poquito, pues que es un jugador que, dentro del área, con su inteligencia, sus movimientos, su finalización. Lo podemos utilizar mucho y bien, y ahí pues los 25 goles en los últimos 30 partidos que ha marcado, que muestra que es un jugador que en este momento es muy importante por la selección y no está en la selección por lo que ha conseguido en el pasado, sino mucho al contrario”.

¿El objetivo de Cristiano de llegar a los 1.000 goles, puede afectar el colectivo de Portugal?

“No, la verdad que para mí llegar a los números que estamos hablando de Cristiano Ronaldo, la verdad que da igual si son 950, si son 1050. La verdad que la cifra de 1000 es una cifra que yo creo que se hace más interesante para el debate, para todo lo que sea de fuera del día a día. Cristiano sabe que la consecuencia de su buen trabajo son buenas acciones en el último tercio, sean asistencias, sean goles. Para él no le veo para nada obsesionado con una cifra concreta. No le veo obsesionado para nada por ser el jugador que marca el gol. Lo veo en jugador con una madurez increíble, con una disciplina táctica muy buena, y lo que es importante es que esté en el momento cierto y que pueda hacer esa acción importante delante de la portería del rival, pero no necesariamente siendo el que marca el gol final. Entonces estamos hablando de una cifra que es increíble, una cifra única y no importa si estamos hablando de 1000, de 999, yo creo que para Cristiano y para el grupo, eso es un enfoque que no tiene mucha importancia”.

“Colombia es una selección top, de admirar”

“Bueno, un análisis muy positivo porque, claro, ya conocíamos antes del sorteo que Colombia, en otro Mundial donde no hubiera 3 anfitriones, claramente era una selección para estar en el pote uno (del sorteo). Para mí es una selección top. Yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una clareza y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario, lo que lo precisa, que le hace un equipo súper, súper competitivo, con una gran facultad que es ser muy camaleónico en relación de lo que tiene que trabajar, lo que quiere utilizar”.

“Para mí, la selección colombiana y el fútbol colombiano a nivel muy personal representa, pues, todo aquello que me enseñó Hugo Rodallega, un jugador que fue estelar cuando pasó por la Premier League, y un jugador que para mí demuestra el ADN de la selección colombiana, que es un gran talento individual, un rasgo competitivo al máximo nivel y un equipo que es capaz de grandes logros. Y después hay que ver lo que está haciendo esta selección que estás viendo los partidos, la consistencia en los buenos resultados. La verdad que es una selección admirar y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones en Miami, en un momento muy exigente a nivel de temperaturas y que puede claramente darnos una idea muy clara de dónde nos encontramos las 2 selecciones en el ámbito del Mundial”.

Colombia, primeros dos partidos en la altitud de México ¿Llegará con desventaja ante Portugal en Miami?

“Nosotros entendemos que en el Mundial hay que prepararse para todas las condiciones que haya y son las mismas para los dos adversarios. El fútbol es adaptarse en el día y sacar el partido adelante. Es esa adaptabilidad que es muy importante para los equipos que pueden tener éxito en torneos”.

“Y para nosotros, pues tendremos que viajar. Hay cambio horario, hay que adaptarse a un estadio cerrado, tiene sus dotes de adaptación, como puede ser jugar en altitud, algo que vamos a intentar experimentar en marzo en el estadio Azteca. Entonces no creo que haya ventajas o desventajas. Yo creo que son 2 selecciones muy competitivas, 2 selecciones que son capaces de adaptarse. Yo creo que la exigencia es mayor para una selección europea en esas condiciones que lo que sea para una selección que ya está acostumbrada a tener que jugar contra contra Bolivia, con otras selecciones de Conmebol, que la verdad que las condiciones son más parecidas, algo que nosotros no encontramos en Europa. Entonces no lo veo como una ventaja, una desventaja, sino una realidad que tendremos que adaptarnos en el día”.

“Luis Díaz, de los mejores jugadores del momento”

“Sin duda, yo creo que es uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo. La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta Luis Díaz. Yo creo que eso son palabras mayores, un jugador muy efectivo, con una gran verticalidad, una gran capacidad de finalización. Un jugador que se conoce muy bien en Portugal de su paso en el Oporto, pero la verdad que ha crecido muchísimo y un nivel de madurez que ayuda mucho a los equipos donde participa”.

“Realmente es un jugador que valoramos muchísimo, pero también valoramos otros muchos jugadores de la selección colombiana, como Luis Suarez, que está teniendo muy buen, muy buena, muy buena época en el Sporting aquí en Portugal. Jugadores como James (Rodríguez) siempre tienen una presencia importante, jugadores como (Daniel) Muñoz, como (Jhon) Lucumí y la lista es muy grande y sería un error solo centrarse en un jugador porque esta selección. Si ha mostrado alguna cosa, es esta capacidad de ser muy competitiva y ser un grupo muy fuerte”.

Su opinión sobre un James Rodríguez sin equipo a falta de cinco meses para el Mundial

“Lo que sí que puedo decir es que cuando James juega con la selección, tiene un papel muy importante. Es un jugador donde hay que estar muy atento; su capacidad de calidad en el último pase, su pausa en el juego, sus desplazamientos a bola parada siempre son muy importantes y yo creo que es un aspecto donde el profe Néstor Lorenzo ha ido gestionando muy bien. Se habla muchas veces que jugar muchos minutos en una temporada llena de partidos te puede limitar lo que puedes hacer en un mundial en un verano. En este caso puede ser una situación donde si el jugador está se encuentra con una buena energía y un buen ritmo, la falta de partidos puede ser un aspecto positivo. Yo creo que es depende mucho de cómo lo vea el entrenador, el profe, que en este caso lo ha manejado siempre muy bien y seguro que va a tomar la decisión correcta en relación de lo que necesita el vestuario”.

Celebración de Hugo Rodallega y el técnico Roberto Martínez en el Wigan de Inglaterra / Getty Images / Dave Thompson - PA Images Ampliar

El recuerdo de Hugo Rodallega

“No hablamos porque no mantengo contacto con Hugo, pero la verdad que si lo viera en estos momentos, pues sería como acordarse de todos los momentos que pasamos juntos, que fueron muy buenos, muy intensos de una de una competitividad increíble, pero que a mí me sacan un sonrisa importante porque lo pasamos muy bien. Un jugador muy profesional, un artista donde después del primer partido siempre me acuerdo una anécdota que vale la pena de contar es el primer gol que marcó con el Wigan. Cuando yo llego en el Wigan, el primer partido de Premier League fue contra el Aston Villa y la verdad que el gol que marcó es para verlo repetido y fue pues en este momento donde me di cuenta que tenía que encontrar la mejor manera de utilizar el talento de Hugo Rodallega porque es un jugador que tiene un toque mágico. Es un jugador que frente de la portería tiene esa decisión, ese contacto, esa carrera que puede marcar la diferencia y era probablemente uno de los trabajos tácticos más interesantes, el poder encontrar o sacar el máximo provecho de un talento como Hugo, que luego viene como un jugador súper competitivo, súper comprometido con el grupo, un jugador que realmente marcó una era y ayudó muchísimo al Wigan Athletic”.

