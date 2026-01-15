Jhon Jáder Durán recibió millonaria multa por “conducta antideportiva” en Turquía

Jhon Jader Durán sigue dando de qué hablar en el fútbol turco. Recientemente salió campeón de la Supercopa de este país, luego de que su equipo, Fenerbahce, venciera a Galatasaray en la final por 2-0, con goles de Guendouzi y Oosterwolde.

Pero ese juego dejó una investigación para el delantero colombiano, que fue publicada por la propia Federación Turca de Fútbol en su Comité Disciplinario. Lo anterior como motivo de “conducta antideportiva” por una publicación en sus redes sociales posterior al encuentro.

“Se ha decidido remitir al Fenerbahce Club al Comité Disciplinario, al igual que al jugador Jhon Jáder Durán Palacios, sin ninguna medida cautelar; esto, de conformidad con el Artículo 36 del Reglamento Disciplinario de Fútbol, por ‘conducta antideportiva’ en su publicación en redes sociales después del partido contra Galatasaray el sábado 10 de enero de 2026”, se lee en la publicación del pasado 13 de enero.

Si se analiza la publicación que hizo Durán tras el partido, en la última imagen que aparece en el carrete, se ve una persona haciendo la popular ‘pistola’ y la frase “fulano disse”. El resto de las fotos son del antioqueño celebrando en solitario o con el resto del equipo.

Durán recibió millonaria multa

Según trascendió en Turquía, Durán habría sido multado con 400.000 liras turcas, lo que representaría algo más de 36 millones de pesos colombianos. No obstante, no habría recibido una sanción deportiva, como sí le sucedió a su compañero Jayden Oosterwolde, que se perderá un partido.

“Por su conducta antideportiva en una publicación realizada en su cuenta de redes sociales (Instagram) tras el partido, se le imponga una MULTA DE 400 000 TL, de conformidad con los artículos 36/2 y 35/4 del FDT”, se lee en la resolución del Comité.

Captura de pantalla de la resolución del Comité Disciplinario de la Federación Turca Ampliar

Luego de ese partido de Supercopa de Turquía, el pasado miércoles 14 de enero, Durán volvió a jugar ante Beyoglu Yeni Carsi por la fecha 2 de la Copa de Turquía, en la que disputó 88 minutos. El próximo partido de Fenerbahce será ante Alanyaspor por la jornada 18 de la Liga.