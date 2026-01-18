Jhon Durán recibió noticia positiva en Europa League: podría haber ley del ex contra Aston Villa

Jhon Jáder Durán salió expulsado del juego por la fecha 5 de la Europa League ante Ferencváros, luego de encararse con un rival al minuto 90+1′ en el duelo que terminó 1-1.

La UEFA determinó que su suspensión inicial era de dos fechas, por lo que se estimaba que su reaparición en la competencia internacional sería en la última jornada contra el Basel de Suiza. Ya había pagado una jornada ante el Brann, en el triunfo del Fenerbahce 0-4.

Sin embargo, según pudo confirmar Caracol Radio este domingo 18 de enero, la apelación del club turco a la determinación de la UEFA fue satisfactoria y la sanción se redujo apenas a una fecha, por lo que podrá estar disponible para el juego de la próxima semana ante Aston Villa.

En desarrollo...