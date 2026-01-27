Atlántico activa Alerta Amarilla Hospitalaria por Carnavales 2026

La Gobernación del Atlántico declaró Alerta Amarilla Hospitalaria hasta el 19 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la atención médica durante las fiestas y los Carnavales.

La medida aplica para todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas, así como para los servicios de transporte asistencial en ambulancia.

La Secretaría de Salud departamental instó a las IPS a actualizar sus planes de contingencia, asegurando disponibilidad de personal, ambulancias, insumos médicos y equipos. Asimismo, deben priorizar la atención de urgencias y mantener comunicación constante con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED).

Coordinación con municipios y hospitales

El secretario de Salud, Luis Carlos Fajardo Jordán, destacó que se revisaron los planes de contingencia de hospitales y municipios como Galapa, Santo Tomás, Ponedera, Candelaria, Sabanalarga, Puerto Colombia, Juan de Acosta y Soledad, garantizando personal de urgencias, bancos de sangre y transporte en ambulancias.

Por su parte, Yurgen Carmona Urrea, del CRUED, señaló que la actualización de los planes permite una respuesta efectiva ante intoxicaciones, lesiones, accidentes de tránsito y otras emergencias durante los eventos masivos del Carnaval.

La declaratoria coincide con la Ruta de la Tradición, que incluye 15 eventos en distintos municipios, como el Ceremonial de la Muerte en Soledad, el Sirenato de la Cumbia en Puerto Colombia y la Batalla de Flores en Santo Tomás. La Secretaría de Salud hace un llamado al consumo responsable de alimentos y alcohol y a la prevención de lesiones por pólvora.

Los municipios con mayor seguimiento institucional son Santo Tomás, Ponedera, Soledad, Puerto Colombia, Sabanalarga, Galapa, Juan de Acosta y Candelaria. Los riesgos identificados incluyen traumatismos en corralejas, licores adulterados, alimentos en mal estado y lesiones por pólvora.

Vigilancia especial a los alimentos

Durante la temporada de fiestas, la Secretaría de Salud mantendrá vigilancia especial en alimentos, bebidas alcohólicas y pólvora. La campaña “Atlántico se cuida” busca prevenir emergencias y proteger la salud pública.

Las autoridades reiteran que el cumplimiento de la Alerta Amarilla es obligatorio y fundamental para garantizar la seguridad sanitaria. La ciudadanía está invitada a disfrutar las fiestas de manera responsable, siguiendo las recomendaciones de consumo seguro y prevención de accidentes.