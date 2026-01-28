🔴EN VIVO | Movilidad en Bogotá HOY 28 de enero: Rutas de TransMilenio afectadas por inundaciones
Conozca aquí el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá y los desvíos de TransMilenio
La movilidad en Bogotá este miércoles 28 de enero se ve afectada debido a múltiples incidentes en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
En el sistema TransMilenio, se reportan demoras en la carrera Décima con calle Sexta, ocasionadas por un siniestro vial, así como inundaciones en el interconector de la avenida NQS con calle 80, lo que obligó a suspender el servicio en la estación Bicentenario
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, a estas afectaciones se suma un panorama de congestión vehicular en la autopista Sur, específicamente a la altura de la calle 59 sur (avenida Bosa) y en el sector de la calle 63 sur, en Nueva Bosa, donde fallas en los semáforos están generando trancones prolongados.
Movilidad en Bogotá HOY 28 de enero: minuto a minuto
- 9:38 a.m. | Se presenta alta congestión en la avenida Caracas, desde la calle 76 hasta Av. Jiménez
- 9:03 a.m. | Comienza a mejorar la movilidad y baja el represamiento de buses sobre la calle 100 con Autopista Norte
- 8:35 a.m. | Se registra alta demanda en la estación Calle 100 y los servicios tienen retrasos de hasta 30 minutos
- 7:09 a.m. | Se presentan inundaciones en la Avenida NQS con calle 80 que afectan la operación de Transmilenio, por lo que hay alta congestión desde la estación Héroes.
- 7:00 a.m. | Siniestro vial en la Carrera 10 con calle 6, afecta la movildiad