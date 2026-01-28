🔴EN VIVO | Movilidad en Bogotá HOY 28 de enero: Rutas de TransMilenio afectadas por inundaciones

La movilidad en Bogotá este miércoles 28 de enero se ve afectada debido a múltiples incidentes en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

En el sistema TransMilenio, se reportan demoras en la carrera Décima con calle Sexta, ocasionadas por un siniestro vial, así como inundaciones en el interconector de la avenida NQS con calle 80, lo que obligó a suspender el servicio en la estación Bicentenario

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, a estas afectaciones se suma un panorama de congestión vehicular en la autopista Sur, específicamente a la altura de la calle 59 sur (avenida Bosa) y en el sector de la calle 63 sur, en Nueva Bosa, donde fallas en los semáforos están generando trancones prolongados.

Lea también: Así será el Pico y Placa en Bogotá del 26 al 31 de enero de 2026: rotación, horarios y restricciones

Movilidad en Bogotá HOY 28 de enero: minuto a minuto

9:38 a.m. | Se presenta alta congestión en la avenida Caracas, desde la calle 76 hasta Av. Jiménez

Actualización



⏰#TMAhora: (9:38 a. m.)



📍Alta congestión en la troncal avenida Caracas, desde la calle 76 hasta la avenida Jiménez.



🔀Los servicios F19 y F60 desvían por la carrera 10 para bajar la congestión. pic.twitter.com/RtoRGs04EY — TransMilenio (@TransMilenio) January 28, 2026

9:03 a.m. | Comienza a mejorar la movilidad y baja el represamiento de buses sobre la calle 100 con Autopista Norte

⏰#TMAhora: (9:03 a. m.)



📍Actualización autopista Norte con Calle 100



Mejora la movilidad en el punto y baja el represamiento de buses.

✅La flota cancela salida al carril mixto en ambos sentidos. pic.twitter.com/SFNjnlYXct — TransMilenio (@TransMilenio) January 28, 2026

8:35 a.m. | Se registra alta demanda en la estación Calle 100 y los servicios tienen retrasos de hasta 30 minutos

#BOGOTÁ | Continúan las afectaciones en el servicio de Transmilenio en la Autopista Norte. Se presenta alta demanda en la estación Calle 100 y los servicios tienen retrasos de hasta 30 minutos. Algunos usuarios se bajan de la estación por las puertas.https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 28, 2026

7:09 a.m. | Se presentan inundaciones en la Avenida NQS con calle 80 que afectan la operación de Transmilenio, por lo que hay alta congestión desde la estación Héroes.

#BOGOTÁ | Se presentan inundaciones en la Avenida NQS con calle 80 que afecta la operación de Transmilenio por lo que hay alta congestión desde la estación Héroes.https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 28, 2026

7:00 a.m. | Siniestro vial en la Carrera 10 con calle 6, afecta la movildiad