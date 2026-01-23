“Máscaras de identidad”: el arte del Carnaval se toma Barranquilla

El arte y la tradición del Carnaval de Barranquilla se encuentran en la exposición ¡Máscaras de identidad!, una muestra que exalta la creatividad local y celebra la riqueza cultural de la Fiesta más importante del Caribe colombiano.

La exposición fue inaugurada este jueves y se presenta como un espacio abierto para el diálogo entre el arte contemporáneo y los símbolos tradicionales del Carnaval.

La muestra surge en el marco de la renovación de la marca corporativa del Carnaval de Barranquilla, como una apuesta por fortalecer su identidad visual y cultural. A través de esta iniciativa, la organización busca resaltar el talento de los artistas y promover nuevas lecturas de los elementos que hacen parte del imaginario colectivo de la Fiesta.

Artistas que participaron en esta exposición

Diez artistas plásticos de la ciudad fueron invitados a intervenir la emblemática máscara de torito, uno de los símbolos más representativos del Carnaval. Cada uno transformó esta pieza en una obra única, cargada de su estilo personal y su visión artística, resignificándola desde la estética, el color y la reflexión.

Los artistas participantes son Nito Cecilio, Carla Celia, Yuyo del Valle, Jorge Riveros, Angie Mansur, Norella Magdaniels, William Gutiérrez, Luis Demetrio Llanos, Jorge Serrano y Néstor Loaiza. A través de sus intervenciones, la máscara se convierte en un soporte creativo y narrativo que dialoga con la identidad de Barranquilla, sus tradiciones y su diversidad cultural.

¡Máscaras de identidad! reafirma al Carnaval de Barranquilla como un espacio de encuentro desde el arte, donde confluyen la tradición y la creación contemporánea. La exposición invita a la ciudad a mirarse a sí misma desde múltiples miradas, lenguajes y sensibilidades, demostrando que el Carnaval sigue siendo un escenario vivo de expresión cultural y artística.