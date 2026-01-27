Dos PuntosDos Puntos

“Parece una cacería de brujas o una persecución”: exfuncionaria del Dapre declarada insubsistente

Mayté Ortíz habló en Dos Puntos en representación de los funcionarios que salieron en las últimas horas del Departamento Administrativo de la Presidencia.

09:49

DAPRE confirma salida de 12 funcionarios de libre nombramiento vinculados a administración anterior

David Otero

Noticia en desarrollo...

