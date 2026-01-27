“Parece una cacería de brujas o una persecución”: exfuncionaria del Dapre declarada insubsistente
Mayté Ortíz habló en Dos Puntos en representación de los funcionarios que salieron en las últimas horas del Departamento Administrativo de la Presidencia.
09:49
Noticia en desarrollo...