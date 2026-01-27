Al menos 30 personas han sido declaradas insubsistentes en el Dapre ad portas de Ley de Garantías

Este lunes 26 de enero, al menos 30 personas han sido declaradas insubsistentes en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a pocos días de entrar en vigor la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto.

Entre estas personas se encuentran la jefe de Recursos Humanos, Luz Dary Cruz, quien llevaba más de 25 años en la Casa de Nariño, así como la jefe de prensa, Yury Carolina Calderón.

Los despidos comenzaron sobre las 5 de la tarde de este lunes, cuando empezaron a llamar uno por uno a las personas que se encontraban en empleo de libre nombramiento y remoción en el Departamento Administrativo y Secretaría General de la Presidencia de la República.

La notificación fue clara y consistía en declaratoria de insubsistencia, tal cual y se ha venido presentando en la Cancillería colombiana, donde al menos 130 personas ya han salido de la entidad.

Lo más preocupante es que entre los despedidos se encuentran madres cabeza de familia, prepensionados y personal que llevaba años trabajando en la entidad, en cargos como meseros y conductores.

