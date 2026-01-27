DAPRE confirma salida de 12 funcionarios de libre nombramiento vinculados a administración anterior
Aclaró que, son personas que estaban vinculadas con libre nombramiento y remoción, y pertenecían a la anterior administración.
No para la polémica por los despidos en las entidades gubernamentales ad portas de la entrada en vigencia de la ley de garantías, que que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto.
Los más recientes despidos se presentaron en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, donde fueron notificados uno a uno a través de un correo que les llegaba sobre su declaratoria de insubsistencia.
El Dapre se refirió a estos hechos que se presentaron en la noche del pasado lunes, y que según fuentes le confirman a Caracol Radio, se continúan presentando este martes.
Aseguraron que en total fueron 12 las personas que desvincularon de la entidades, y que todas se encontraban con una vinculación de “Libre nombramiento y remoción”, y no eran parte de carrera administrativa o concurso. Por lo cual, aseguran que su salida está basada en la sentencia 003-2018, que señala que “La Corte Constitucional aclara los empleados públicos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral forzada.
Noticia en desarrollo...