México no confirmó si ha frenado envíos de crudo a Cuba y dice que es decisión “soberana”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó responder este martes 27 de enero, si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de cuestionamientos sobre la relación energética entre ambos países y las presiones por parte de Estados Unidos.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló la mandataria.

Sheinbaum evitó comentar así el reporte de Bloomberg, que indicó este lunes que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.

Explicó, en este sentido, que los envíos de crudo se realizan tanto bajo contratos comerciales como, en determinados casos, por razones humanitarias, y reiteró que se trata de decisiones que se toman conforme a la política energética y exterior del país.

“Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que define Pemex en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias”, dijo.

La gobernante mexicana recordó que Cuba enfrenta desde hace décadas un bloqueo económico por parte de EE.UU., lo que ha provocado problemas de abastecimiento en la isla, y sostuvo que México ha mantenido históricamente una política de solidaridad con el país caribeño.

“Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces, México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, afirmó.

El envío de petróleo mexicano a Cuba ha sido objeto de críticas de sectores de oposición, que acusan al Gobierno de apoyar al Gobierno cubano.

No obstante, Sheinbaum ha sostenido que su relación con Cuba se basa en principios históricos de política exterior, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, y que los volúmenes de crudo enviados representan una fracción menor de la producción nacional.

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas a comienzos de enero.

En el segundo fin de semana de enero arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.