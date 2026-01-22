Internacional

Presidente de Cuba conversó por teléfono con la mandataria interina venezolana Delcy Rodríguez

Venezuela es desde hace años el principal aliado de Cuba, al que ha suministrado hasta ahora petróleo a cambio de asistencia de médicos

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba, presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. I Foto: Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images/Jesus Vargas/Getty Images

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que mantuvo una conversación telefónica con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cual le manifestó el “respaldo y solidaridad” de La Habana y condenó el “secuestro” por parte de Estados Unidos del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

Venezuela es desde hace años el principal aliado de Cuba, al que ha suministrado hasta ahora petróleo a cambio de asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otros profesionales.

“Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”, escribió Díaz-Canel en X.

