México es, quizá, el país que mejor ha sorteado el cambio de política comercial del mundo: asesora

Caracol Radio sigue presente desde el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, y se conversó con Altagracia Gómez Sierra, asesora empresarial de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien habló del papel de ese país en materia económica en esa región.

“Tanto gobiernos como empresas del mundo reconocen que México es, quizá, el país que mejor ha sorteado el cambio de política comercial del mundo y que, en este sentido, la estabilidad que brinda la relación entre México y Estados Unidos, y en particular la relación que se ha logado entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México, pone a México en una situación inigualable con cualquier otro país, incluso dentro de la propia región", aseveró la funcionaria mexicana en su primera intervención.

Más alianzas comerciales

Gómez Sierra puntualizó que “la modernización del tratado con la Unión Europea siempre es una muy buena noticia. México es uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo y creo que el país debe de seguir, por una parte, respetando las reglas de la Organización Mundial de Comercio, de los tratados de libre comercio, de las APRIS que tienen firmadas, y por otra, viendo cómo puede agregar más valor dentro de su propia industria y viendo qué alianzas generan mucho valor”.

Resaltó el trabajo que se está haciendo en conjunto, en materia comercial, con Brasil, y dijo que “siempre hay muchas oportunidades para México”.

“Venimos aquí no solo a contar qué estamos haciendo, qué estamos viendo, sino sobre todo a escuchar y ver qué podemos hacer mejor, qué se puede aprender y qué nos podemos llevar”, concluyó.

