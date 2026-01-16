Estados Unidos advierte de actividad militar en espacio aéreo de Colombia, México y Ecuador

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) emitió una serie de alertas y advertencias a las aerolíneas para que tengan precaución al momento de sobrevolar el espacio aéreo de América Latina y el Caribe.

Según el reporte oficial, se indica que hay riesgo de “posibles actividades militares e interferencias de GPS” particularmente al cruzar por el espacio aéreo de México, Ecuador, Colombia o el océano Pacífico oriental.

#MUNDO| La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una serie de advertencias a las aerolíneas para que tengan “precaución” al sobrevolar zonas de América Central (como México) y algunas regiones de América del Sur (como Colombia o Ecuador) por posibles… pic.twitter.com/AJIZKkIHjx — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 16, 2026

Estas advertencias tendrán una duración de 60 días.

¿Lanzamiento inminente de ataques?

Las advertencias ocurren en medio del repunte de tensiones entre Estados Unidos y distintas naciones de la región como Venezuela, México, Colombia y Cuba. Entre estas se agrega que Venezuela ya vivió un ataque de parte de Washington que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Según Donald Trump, no se descartan las acciones militares en toda la región, haciendo especial referencia a Colombia y a México.

En cuanto a México, Trump ha insistido en que los carteles del narcotráfico son objetivos terrestres que podrían atacar eventualmente.

Caracas, el antecedente clave

Momentos antes de los ataques registrados en Caracas, la FAA también restringió los vuelos, pero en la región del Caribe, lo que resultó en la cancelación de distintos vuelos de varias aerolíneas en la región.

Según el administrador de la FAA, Bryan Bedford, existió una buena coordinación entre su agencia y el ejército estadounidense antes de lanzar este operativo en suelo venezolano.