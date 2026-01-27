Mejoran vías rurales en San Vicente de Chucurí y reducen tiempos de salida del campo

Permanece cerrada vía Bucaramanga - San Vicente de Chucurí / Foto: Cortesía para Caracol Radio

Bucaramanga

En las veredas Tempestuosa y Lizama, en San Vicente de Chucurí, el desplazamiento hacia el casco urbano enfrentaba dificultades por el estado de la vía.

En dos corredores rurales del municipio se ejecutaron obras de placa huella que hoy permiten un tránsito más estable y continuo.

Le recomendamos: Empréstito que solicitará la alcaldía de Bucaramanga supera los 500 mil millones de pesos

La intervención se realizó en las vías Caño Tigre–La Cooperativa y Tulcán–Los Camachos, donde se construyeron 17 tramos de placa huella.

Las obras fueron ejecutadas por Ecopetrol con una inversión social superior a $7.600 millones. Para un total de 2.570 metros lineales intervenidos.

Le puede interesar: Santander: DIAN anuncia alivios tributarios y jornadas especiales para morosos

Para los habitantes de la zona, el cambio se siente en los recorridos diarios.

“Había sitios donde tocaba devolverse. Ahora el tránsito es más rápido”, señala Rumaldo León, ganadero del sector Pozo Nutrias, quien explica que los puntos más críticos del trayecto dificultaban el paso de vehículos y animales.

La mejora vial también impacta el comercio local. Herminda Benítez, comerciante de la vereda Lizama, asegura que las obras facilitan la salida de productos hacia el casco urbano y la conexión con la vía nacional.

Lea aquí: Serán instaladas 42 nuevas cámaras de seguridad en Floridablanca

“Arreglaron los tramos más complicados para que la gente pueda salir al pueblo y sacar lo que produce”, afirma.

Durante la ejecución de los trabajos se vinculó mano de obra local y se contrataron bienes y servicios en la zona, lo que permitió dinamizar la economía rural mientras avanzaban las obras.

Según explicó el jefe Territorial Ambiental Central de Ecopetrol, Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, las intervenciones corresponden a proyectos de inversión social desarrollados en el municipio.

Lea también: Serán instaladas 42 nuevas cámaras de seguridad en Floridablanca

Con las vías en mejores condiciones, las comunidades rurales reducen los tiempos de desplazamiento y mejoran el acceso a servicios. La movilidad de la producción agrícola y pecuaria también se ve favorecida.