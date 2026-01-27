Serán instaladas 42 nuevas cámaras de seguridad en Floridablanca

Bucaramanga

El secretario del interior de Floridablanca, Andrés Ardila, confirmó que tras un trabajo en conjunto entre la alcaldía y el ministerio del interior se logró obtener un proyecto avaluado en 8.700 millones de pesos para instalar 42 cámaras en el municipio y además tener una sala de SIES (Sistema integrado de emergencias y seguridad).

"Hemos mejorado todos los frentes de seguridad en el municipio, tenemos 107 frentes de seguridad y hemos hecho diferentes operativos de prevención“, indicó el secretario Ardila sobre las acciones para prevenir los hechos violentos en el municipio.

Agregó el funcionario que se avanza en el proceso contractual de estos elementos y se espera que dentro de los próximos seis o siete meses ya estén instalados estas 42 nuevas cámaras.

Dijo también el secretario que buscan contrarrestar los hechos violentos en el municipio y celebró que al cierre del 2025 fueron quienes menos homicidios registraron en el área metropolitana.