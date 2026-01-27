Empréstito que solicitará la alcaldía de Bucaramanga supera los 500 mil millones de pesos

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, desde que tomó posesión como mandatario en la capital santandereana aseguró que volvería a presentar nuevamente el proyecto de solicitud de empréstito ante el concejo de la ciudad, luego de que no pasara en la corporación durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, ya que ahora sí contaría con el apoyo de la coalición mayoritaria.

“En los próximos días voy a estar radicando ante el Concejo la solicitud o autorización de endeudamiento para el municipio con el fin de llevar a cabo tres proyectos muy importantes. El primero, la ejecución de la Troncal Norte Sur, novena con 45, 2 W Mutis, Mercado Campesino. Segundo, el centro de detención transitoria, una cárcel para sindicados que va a recibir más de 1.200 personas. Y tercero, vamos a cambiar toda la red semafórica de nuestra ciudad”, indicó el mandatario de los bumangueses.

Además, confirmó el alcalde que el valor del empréstito superará los 500 mil millones de pesos para completar estas tres obras asegurando que el municipio tiene la capacidad de endeudarse más y que solo se hará uso del 50% del cupo de endeudamiento.

“Bucaramanga tiene una capacidad de endeudamiento casi de 1 billón de pesos. Tenemos una calificación muy importante por firmas locales, nacionales e internacionales donde genera una posibilidad de que el municipio se endeude por aproximadamente una cifra de 1 billón de pesos”, señaló el alcalde Portilla.