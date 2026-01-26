Santander: DIAN anuncia alivios tributarios y jornadas especiales para morosos

Bucaramanga

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció en Santander un paquete de alivios tributarios dirigido a los contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2025, no hayan cumplido con sus obligaciones formales o sustanciales. Así lo confirmó Eugenio Díaz Arenas, director de la entidad en esta región, al explicar los beneficios contemplados en el decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el gobierno nacional.

El funcionario precisó que la medida más relevante está contenida en el artículo 20 del decreto, que establece una reducción transitoria de sanciones e intereses para obligaciones en mora. “El interés normal es del 22,36% anual, pero con este decreto se reduce al 4,5%, y las sanciones bajan al 15%”, explicó. El beneficio aplica para quienes no hayan presentado sus declaraciones o tengan deudas pendientes.

Eugenio Díaz Arenas invitó a los ciudadanos a acercarse a la sede de la DIAN en Bucaramanga, ubicada en la calle 36 No. 14-03, donde se habilitarán jornadas especiales todos los sábados desde el 7 de febrero, entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., para facilitar liquidaciones y acuerdos de pago.

Jornadas con la Fiscalía

Uno de los anuncios más delicados, según la DIAN, tiene que ver con los procesos penales por el delito de omisión de agente retenedor, contemplado en el artículo 402 del Estatuto Tributario. “Este se configura cuando un comerciante recauda impuestos, como retenciones, y no los transfiere a la Dian en los plazos establecidos”.

Entre el 9 y el 13 de febrero se desarrollará una jornada conjunta entre la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, en el búnker de la Fiscalía en el barrio Alarcón de Bucaramanga, donde fiscales y funcionarios tributarios orientarán a contribuyentes con procesos penales para que puedan acogerse a los beneficios, ponerse al día y sanear su situación judicial y fiscal.

Actualmente, la entidad reporta 25.000 procesos de cobro en curso y cerca de 2.900 procesos penales por distintos delitos tributarios, entre ellos omisión de agente retenedor, fraude procesal y contrabando.

Otros beneficios

El artículo 21 del decreto contempla facilidades para corregir declaraciones ya presentadas o cumplir con declaraciones omitidas. En estos casos no se generarán intereses moratorios y la sanción se reduce al 15%, siempre que se pague el 100% del impuesto. Este beneficio estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

De la misma manera, el artículo 22 permite subsanar obligaciones formales, como la facturación o la entrega de información exógena. “Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá liquidar el 3% de los ingresos brutos de 2024, o el 2% del patrimonio bruto si no estuvo obligado a declarar ese año”, comentó el director de la DIAN en Santander.

Si el caso está en única o primera instancia, se puede conciliar el 85% de las sanciones; si está en segunda instancia, el 80%, pagando el 100% del impuesto en discusión.

Según cifras entregadas por la DIAN, la seccional cuenta con 950.000 contribuyentes inscritos en el RUT y el año pasado recaudó 3,071 billones de pesos, alcanzando un cumplimiento del 97,26% de la meta asignada.

El director Eugenio Díaz Arenas, reiteró el llamado a los contribuyentes para que aprovechen los alivios: “Es un beneficio importantísimo para normalizar su situación tributaria y, en algunos casos, también penal”, concluyó.