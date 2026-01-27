6AM W6AM W

La intervención política en Colombia, factor clave en el deterioro del modelo de salud: Luke Taylor

El periodista y consultor Luke Taylor habla sobre su artículo ‘Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia’, publicado en British Medical Journal.

Imagen de referencia de salud. Foto: Getty Images

El periodista y consultor Luke Taylor, autor del artículo ‘Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia’ en el British Medical Journal, comentó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que el estilo político del presidente Gustavo Petro, basado en una ideología de izquierda “antigua”, ha provocado un deterioro significativo del sistema de salud en Colombia.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

