Colsubsidio volverá a dispensar los medicamentos para usuarios de Nueva EPS desde el 10 de febrero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colsubsidio volvería a dispensar los medicamentos para usuarios de Nueva EPS desde el 10 de febrero

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez , confirmó en 6amW de Caracol Radio que los afiliados de la Nueva EPS en Bogotá volverán a recibir medicamentos a través de Colsubsidio a partir del 10 de febrero, luego de que el Gobierno Nacional interviniera para destrabar el desacuerdo financiero entre ambas entidades.

Le puede interesar: Ministerio de Educación emitirá pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José

Según explicó Martínez, la suspensión del servicio se produjo por un conflicto entre Colsubsidio y la Nueva EPS relacionado con el pasivo acumulado y las condiciones de pago, una situación que terminó afectando directamente a los usuarios.

“Cuando se genera un desacuerdo entre dos empresas tan grandes, quienes sufren son la comunidad y los usuarios del sistema”, afirmó el director, al señalar que el objetivo de la mediación fue garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos.

El director de la ADRES detalló que el acuerdo alcanzado establece una forma de pago que permitirá reanudar el servicio, aunque reconoció que el sistema enfrenta un problema estructural de deudas acumuladas que no puede resolverse de manera inmediata.

En ese contexto, reiteró que la prioridad del Gobierno es evitar interrupciones en la atención, mientras se mantiene el funcionamiento de la Nueva EPS, actualmente intervenida, y se busca contener una crisis mayor en el sistema de salud.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Colsubsidio volvería a dispensar los medicamentos para usuarios de Nueva EPS desde el 10 de febrero 11:28 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: