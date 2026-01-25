Crisis en el sistema de salud tambien impacta el aparato judicial

SALUD

Las quejas por fallas en la entrega de medicamentos y en la atención médica continúan en aumento en Colombia y ya se reflejan en un crecimiento sin precedentes de las acciones judiciales.

Así lo dijo en Caracol Radio el abogado experto en litigio corporativo y estructuración jurídica en el sector salud, Alexander Bermúdez, quien aseguró que el sistema atraviesa una crisis profunda con impactos judiciales e institucionales.

“El número de litigios ha aumentado no solamente desde el punto de vista constitucional, sino también por la vía judicial ordinaria”, explicó Bermúdez, al señalar que los pacientes se están viendo obligados a acudir a la acción de tutela ante la negación de servicios, medicamentos y atención hospitalaria.

De acuerdo con el abogado, el incremento es exponencial. “Estamos hablando de más de un 120% de aumento de tutelas en salud frente al año inmediatamente anterior. Entre 2024 y 2025 se presentó un incremento del 123% de acciones de tutela por vulneración al derecho fundamental a la salud”, afirmó.

Bermúdez advirtió que este aumento masivo de tutelas está generando un colapso en los despachos judiciales del país y, al mismo tiempo, dejando en evidencia la fragilidad financiera del sistema.

“El juez puede ordenar la entrega de medicamentos o la prestación del servicio, pero no puede ordenar que se impriman billetes”, señaló.

En ese sentido, aseguró que el problema de fondo es la ausencia de flujo de caja para cumplir las decisiones judiciales.

“Estamos pasando de una crisis del sistema de salud a una crisis del Estado de Derecho, donde las sentencias se vuelven ineficaces porque no hay recursos para cumplirlas”, advirtió.

Embargos a EPS y afectación a pacientes

El experto también se refirió al debate por los embargos decretados contra EPS intervenidas, como la Nueva EPS, a raíz de demandas presentadas por clínicas y hospitales.

“Los recursos de la salud deben gozar del principio de inembargabilidad”, sostuvo Bermúdez, y agregó que la afectación directa de estas decisiones la están sufriendo los pacientes. “Si se embargan los recursos de la salud, la entidad aseguradora no va a tener con qué pagar el tratamiento de hoy ni los medicamentos que el paciente necesita hoy”.

Según explicó, solo una minoría de jueces está decretando este tipo de medidas sin un sustento jurídico sólido. “Se están aplicando excepciones sin un fundamento real o jurídicamente válido para embargar el flujo de caja de las EPS”, afirmó el abogado en Caracol Radio.

Por último, Bermúdez insistió en la necesidad de soluciones inmediatas y estructurales por parte del Gobierno y de las autoridades del sector.

“Si no tenemos una base sólida de recursos financieros para el sistema y, al mismo tiempo, enfrentamos un ataque judicial desproporcionado e ilegal, vamos a afectar toda la estructura y la cadena del sistema de salud”, concluyó.