British Medical Journal responsabilizó al Gobierno Petro de destruir el sistema de salud colombiano
British Medical Journal responsabiliza al gobierno Petro de destrucción del sistema de salud colombiano
01:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia de salud. Foto: Getty Images
Noticia en desarrollo.
Esto dijo el British Medical Journal
Escuche la noticia completa a continuación:
British Medical Journal responsabiliza al gobierno Petro de destrucción del sistema de salud colombiano
01:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles