Hospitales públicos reciben recursos de NUEVA EPS bajo esquema especial para municipios apartados

SALUD

En las últimas horas la NUEVA EPS confirmó el giro de recursos a los hospitales públicos, con el objetivo de asegurar la prestación continua y oportuna de los servicios de salud a sus afiliados.

La entidad informó que los recursos correspondientes al mes de diciembre de 2025 ya fueron girados y recibidos por las instituciones en enero de 2026, contribuyendo a su estabilidad financiera y operativa.

En coordinación con el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), NUEVA EPS definió un esquema diferencial de reconocimiento de recursos dirigido a hospitales de baja complejidad ubicados en municipios de categorías 4, 5 y 6.

Según lo establecido, las instituciones que atienden a más de 10.000 afiliados recibirán un reconocimiento de 35.000 pesos por afiliado, mientras que los hospitales con menos de 10.000 afiliados recibirán 40.000 pesos por afiliado, en atención a las condiciones particulares de operación en estos territorios.

La EPS señaló que avanza en la aplicación de este mismo mecanismo para hospitales que prestan servicios de mediana y baja complejidad, con el fin de consolidar un enfoque integral de apoyo a la red pública hospitalaria.

El Plan de Estabilización contempla medidas responsables y sostenibles orientadas a garantizar la continuidad de los servicios, la protección de los afiliados y la viabilidad financiera de las instituciones prestadoras.