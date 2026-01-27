La CAR, autoridades y comunidades sellan pacto para proteger al oso andino en Cundinamarca y Boyacá

La jornada de sensibilización, educación y compromiso institucional por la protección del oso andino se realizó en Villapinzón, Cundinamarca / Foto: Prensa CAR

Tunja

La jornada tuvo como hecho central la firma del Pacto por la Protección del Oso Andino, mediante el cual autoridades ambientales, gobiernos locales y actores del territorio se comprometieron a aunar esfuerzos para la conservación, protección y manejo del corredor biológico del oso andino, promoviendo la educación ambiental, la participación comunitaria y prácticas sostenibles que mitiguen las amenazas sobre esta especie y su hábitat.

El pacto fue suscrito por el director General de la CAR, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, la Secretaría de Bienestar Verde de la Gobernación de Cundinamarca, la Subdirección General de Gobernanza y Cultura Ambiental de la CAR, los alcaldes de diez municipios de Cundinamarca y Boyacá, representantes de la Iglesia y comunidad.

“El oso andino no es nuestro enemigo. Es parte de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin dejar de proteger nuestros medios de vida. Este pacto representa un compromiso real con la vida, la biodiversidad y la convivencia armónica entre las comunidades y la fauna silvestre”, destacó el director General de la CAR.

Como parte de la jornada, la CAR entregó herramientas pedagógicas de monitoreo, entre ellas cuatro cámaras trampa FLEX-M, que permitirán fortalecer el seguimiento científico y comunitario del oso andino y de otras especies asociadas al corredor biológico. Estas cámaras quedaron bajo custodia de la Alcaldía de Villapinzón y del cuerpo de guardabosques del municipio.

La CAR viene adelantando en el territorio a través de procesos de educación ambiental, ciencia participativa y gobernanza comunitaria, como la realización de 31 jornadas de sensibilización en instituciones educativas rurales de cinco municipios, la conformación de grupos de monitoreo comunitario con más de 113 registros de presencia del oso andino, y la elaboración de cartillas educativas dirigidas a niños y adultos.

El oso andino hace presencia en varios municipios de Boyacá donde las autoridades adelantan trabajos para proteger esta especie.