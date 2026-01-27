Capturan a alias ‘Franci’, señalada por secuestro y vinculada con el caso del mayor Julián Gámez

Pereira

El Bloque de Búsqueda de la Policía Metropolitana capturó a Franci Elena Loaiza Ramírez, conocida como alias ‘Franci’, en cumplimiento de una orden judicial para que responda por condenas relacionadas con hurto y secuestro. La mujer era requerida por su presunta participación en una estructura criminal que operaba en Pereira.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, Loaiza Ramírez se acercaba a sus víctimas en establecimientos nocturnos, generaba confianza y las conducía a puntos previamente acordados, donde otros integrantes del grupo delincuencial ejecutaban la retención y el despojo de pertenencias.

La Fiscalía le imputó hurto calificado y agravado y secuestro simple, tras documentar múltiples eventos con la misma modalidad, lo que permitió a los investigadores analizar rutas, horarios y comunicaciones para establecer su rol dentro de la organización.

¿Por qué estaría vinculada al caso del mayor Julián Gámez?

En el marco de estas indagaciones, los analistas relacionan a alias ‘Franci’ con la desaparición del mayor Julián David Gámez Amaya, entonces subcomandante de la Estación de Policía Pereira. Los hechos se remontan al 2 de junio de 2022, cuando el oficial apoyaba un operativo por un secuestro ocurrido en el centro de la ciudad. La víctima de ese caso, un comerciante, habría tenido contacto previo con Loaiza Ramírez; según el expediente, esa misma noche se habría informado a cómplices sobre la existencia de una suma considerable de dinero, lo que derivó en el secuestro del comerciante en un apartamento.

Durante el procedimiento posterior, que incluyó una persecución hasta la vía Pereira–Marsella, el mayor Gámez Amaya desapareció. Aunque se indicó que pudo haber caído al río Otún, no hubo testigos directos y, casi cuatro años después, sus restos no han sido hallados.

“La captura de alias “Franci” constituye un avance significativo en el esclarecimiento de este caso, reafirmando el compromiso institucional de no cesar en la búsqueda de la verdad, garantizar justicia y acompañar a las víctimas y familiares del señor oficial desaparecido", afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Esta mujer ya había sido condenada a 572 semanas de prisión por secuestro y hurto en el caso del comerciante ocurrido la misma noche de la desaparición del oficial. En ese proceso también fueron condenados David Silva y Johan González.

Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer plenamente los hechos y establecer responsabilidades en el caso del mayor Julián David Gámez Amaya.

