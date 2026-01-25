DIAN liquida IVA a gasolina importada y la USO alerta riesgo financiero para Ecopetrol

La DIAN notificó a Ecopetrol una determinación de IVA por la importación de gasolina correspondiente al período 2022–2024, una decisión que abrió una controversia jurídica y generó un fuerte pronunciamiento de la Unión Sindical Obrera (USO), que advierte un impacto financiero significativo para la compañía.

De acuerdo con Ecopetrol, la DIAN expidió la liquidación oficial del impuesto del IVA por la importación de combustibles, con un valor que asciende a 5,3 billones de pesos, más intereses. La compañía explicó que el cobro se basa en una interpretación normativa de la autoridad tributaria que no comparte.

Ecopetrol señaló que la diferencia con la DIAN se origina en la aplicación del Código Aduanero y del régimen tributario vigente, y anunció que adelantará las acciones legales correspondientes para defender su posición, conforme a las normas tributarias y aduaneras.

La petrolera reiteró que el proceso se ha desarrollado en términos colaborativos con la autoridad tributaria y ratificó su compromiso de cumplir con sus obligaciones fiscales, respetando las decisiones que adopten las instancias competentes.

USO rechaza el cobro y advierte impacto financiero

La Unión Sindical Obrera cuestionó de manera directa la decisión de la DIAN y aseguró que se trata de una interpretación arbitraria del Código Aduanero al cobrar IVA a la importación de gasolina.

“Insistimos en que la DIAN está dando un alcance arbitrario a la interpretación del Código Aduanero, al cobrar IVA a la importación de gasolina a Ecopetrol”, señaló la USO.

El sindicato explicó que durante los años 2022 a 2024 Ecopetrol no percibió IVA por la gasolina importada, debido a que el precio de referencia internacional se encontraba por debajo del precio interno, y que la empresa no recibió reconocimiento alguno por el costo de capital asociado a esas importaciones.

“El daño financiero que la DIAN le causará a Ecopetrol de prosperar este cobro será muy grande, porque dejará en rojo la caja de la empresa y no contará con los recursos necesarios para operar, sostener sus negocios y cumplir sus obligaciones financieras”, advirtió la organización sindical.

Además, la USO alertó que una afectación de este tipo tendría consecuencias no solo para la estabilidad financiera de Ecopetrol, sino también para el empleo, la generación de dividendos, el pago de impuestos, las regalías y la seguridad energética del país.

El sindicato aseguró que continuará buscando medidas que permitan salvaguardar la estabilidad de la empresa y su papel estratégico en la economía nacional.