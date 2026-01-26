Invertir en ORO en Colombia, ¿es rentable y seguro? Onza logró un nuevo récord histórico

Pila de barras de oro brillante en el gráfico de precio del oro financiero 3d ilustración - Fotografía de stock / monsitj

El precio del oro se ha disparado a nivel internacional, alcanzando sus máximos históricos que superan los 5.000 dólares por onza (una onza de oro troy equivale a 31.1035 gramos), y tasándose sobre los 5.100 aproximadamente.

Este dato confirma un incremento acumulado del oro por más del 18 % desde que inició 2026, el cual se estima puede continuar su tendencia debido a la especulación de los mercados internacionales frente a la tensión geopolítica actual.

Por su parte, la plata también revalidó sus máximos históricos durante la madrugada, al alcanzar los 109 dólares por onza.

¿Por qué ha subido tanto el oro? Razones económicas

Lingotes de oro en un carrito de compras - Fotografía de stock / Stockyme Ampliar

El oro es uno de los activos más importantes dentro del mercado internacional, ya que es una de las formas en que cada país refugia sus patrimonios contra la inflación, devaluación de monedas e inestabilidad geopolítica, sin contar sus múltiples usos tecnológicos.

Así, en contextos de incertidumbre y especulación, un dólar débil e inestable hace que se cambie esta divisa para aumentar las reservas de oro globales y esperar a los ajustes monetarios para la venta de este material.

Además, debe tenerse en cuenta que la Reserva Federal estadounidense ha anunciado varias bajas recientes a las tasas de interés. La disminución de estas implica que el costo del financiamiento es más bajo a nivel internacional y por eso otras monedas se vuelven más atractivas, debilitando el dólar.

Es debido a esto que se alimenta la preferencia por activos que no rinden intereses, como el oro, frente a instrumentos que sí pagan cupones.

“Las preocupaciones sobre el crecimiento impulsadas por las amenazas de aranceles adicionales y el deseo de Trump de tener tasas de interés más bajas en Estados Unidos son los motores que empujan al oro a un nuevo máximo histórico”, opina Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Razones geopolíticas del aumento del oro

Es preciso mencionar que el oro ha sido un dolor de cabeza para el gobierno estadounidense, puesto que ha aumentado en más del 70% desde que comenzó el segundo mandato de Trump, hace un año.

Este fenómeno se suele asociar con una depreciación del dólar y una reconsideración del tablero político para la elección de futuras inversiones de capital internacional.

Los analistas afirman que el oro va camino de su mejor año desde 1979, cuando los precios se dispararon durante un periodo de inflación descontrolada, debilidad del dólar e inestabilidad en Medio Oriente.

Con esto en cuenta, Estados Unidos ha intentado incrementar su presencia a nivel global, tanto en las dinámicas políticas como económicas. La reciente intervención en Venezuela junto a la lucha por territorios de Groenlandia; las guerras entre Israel y Palestina, además del conflicto entre Rusia y Ucrania, son solo una muestra de eventos bélicos que ponen en entredicho la seguridad internacional, y eso se refleja en los mercados.

Primer ministro de Canadá, Mark Carney. FOTO: DAVE CHAN/AFP via Getty Images. //Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: SAUL LOEB/AFP via Getty Images Ampliar

“El oro es la inversa de la confianza”, resume Max Belmont, gestor de carteras de First Eagle Investment Management, para el diario Bloomberg. Esto significa que, a menos que el panorama global se estabilice, se seguirán refugiando los bancos centrales en las reservas de oro para confirmar cuáles mercados y divisas ofrecen mejores condiciones para la inversión.

¿Qué se espera para el futuro? ¿Es recomendable invertir en oro?

Según el director de Inversiones en UBS Global Wealth Management, los argumentos a favor del oro son sólidos, especialmente después de que el Foro Económico Mundial de Davos recomendara a los mercados prepararse para un orden mundial menos estable.

Por lo tanto, el director estima que el precio objetivo del metal dorado pueda llegar a 5.400 dólares la onza durante este año.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico de Davos. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images / Chip Somodevilla Ampliar

Además, las presiones estadounidenses parecen mantenerse firmes, enfatizándose la reciente amenaza de aranceles a Canadá en caso de un acuerdo comercial con China, por lo que la inestabilidad internacional mantendrá estas tendencias especulativas al menos hasta que puedan volver a retomarse diálogos diplomáticos.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: