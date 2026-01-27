Este 28 de enero habrá mesa de diálogo con estudiantes que buscan tarifa diferencial en transporte

Estudiantes de diferentes regiones del departamento realizaron una manifestación en la Terminal de Transporte de Tunja pidiendo la tarifa diferencial / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Un grupo de jóvenes de distintos municipios que estudian en Tunja se manifestaron pacíficamente en el Terminal de Transportes de la ciudad para exigir la implementación de una tarifa diferencial en el transporte intermunicipal, ante lo que consideran un incremento desmedido en los pasajes. Los jóvenes aseguran que los actuales costos hacen casi imposible poder desplazarse diariamente para continuar con sus estudios.

El gobernador Carlos Amaya quien ya le había pedido a la Superintendencia de Transporte que investigará anunció que este miércoles asistirá a la mesa de diálogo convocada por los estudiantes.

“El miércoles me sumaré a la mesa de diálogo. Deben saber que tengo todo el compromiso de ayudar a buscar un camino de solución. Le pedí a la Superintendencia de Transporte que dentro de sus competencias abra una investigación formal sobre esto y por supuesto que todo lo que sea por el bien de los estudiantes, la gobernación está dispuesta a ayudar”.

Advirtió el gobernador que la tarifa diferencial es algo que se debe acordar con otros actores.

“Eso hay que acordarlo con alcaldías, con empresas de transporte, gobierno nacional, pero cuenten con todo nuestra ayuda. Estoy muy atento a la hora de la reunión”.

Las empresas de transporte público intermunicipal subieron los pasajes desde el 5 de diciembre de 2025.