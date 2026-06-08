El programa FAIA impactará a 21 municipios de Boyacá

Este fin de semana en Tunja se realizó el lanzamiento del programa FAIA (Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios), una iniciativa del Ministerio de Agricultura cuyo objetivo es brindar incentivos económicos a pequeños productores rurales para la compra de insumos

Este programa FAIA Mitigación, es una estrategia del gobierno nacional para que siempre en las neveras y los hogares de todos los colombianos hayan alimentos que nutran a niños, madres gestantes, lactantes, entre otros.

Se dio a conocer que ya son 110 mil millones de pesos que se están invirtiendo en este programa para apoyar a todos los pequeños y medianos productores.

¿Qué tiene que tener cada pequeño productor?

Debe tener una vocación agropecuaria, ya que se están priorizando 23 cadenas importantes que disminuyen esa inflación de fertilizantes. Debido a esas guerras que se han presentado en el mundo como el cierre del Estrecho de Hormuz, desde presidencia se dio la instrucción de sacar este proyecto adelante. El gobierno les da 40 mil pesos por ese fertilizante y el productor pone 60 mil pesos.

En el caso de las mujeres, por ejemplo, y de los biofertilizantes para el cuidado de la tierra, del agua, se está dando un incentivo mucho más amplio del 47%.

Los requisitos para los productores: tener su cédula de ciudadanía, SISBEN, los pequeños productores de los grupos A1, AC18, tienen que tener su certificado de pequeño productor y estar registrado en una de las cadenas productivas priorizadas para este departamento con productos como la papa, la caña panelera, la mora, yuca, café, cacao, que son productos indispensables para la economía del país.

La Secretaría de Agricultura de Boyacá, que trabaja también de la mano con Campo Innova y con el Ministerio de Agricultura, estarán pendientes para que los cultivadores puedan usar este gran recurso que llegue directamente a los pequeños y medianos productores de este departamento.