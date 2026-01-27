Huyó de un control, se accidentó y le hallaron un cargamento de marihuana en el norte del Valle

Un cargamento de 745 kilos de marihuana tipo Creepy fue incautado por la Policía en zona rural del municipio de Zarzal, norte del Valle del Cauca, luego de que el conductor de un vehículo particular huyera de un puesto de control, se accidentara y fuera capturado tras intentar escapar a pie.

Según la Policía Valle, el hecho se registró en un puesto de control instalado a la altura del peaje La Uribe, donde el conductor hizo caso omiso a la señal de pare y emprendió la huida, lo que dio inicio a una persecución por las vías del norte del departamento.

La persecución terminó en la vereda Cumba, corregimiento de La Paila, cuando el hombre perdió el control del vehículo y colisionó contra un árbol.

“Tras el choque, el conductor intentó escapar, pero fue capturado metros más adelante por los uniformados”, relató el coronel Justo Rivero, jefe de Tránsito y Transporte de la Policía del Valle del Cauca.

La persecución terminó en zona rural de Zarzal; el cargamento tenía como destino la ciudad de Medellín Ampliar

Durante la inspección del vehículo, las autoridades hallaron 314 paquetes que contenían 745 kilos de marihuana, un cargamento que, según las primeras indagaciones, había salido desde el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, y tenía como destino final la ciudad de Medellín.