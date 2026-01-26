Intolerancia fatal en Montería: Asesinaron a ingeniero civil que medió en accidente de tránsito

Montería

La intolerancia en las vías de Montería volvió a tener un desenlace fatal en la noche del pasado domingo 25 de enero.

Un incidente de tránsito, aparentemente menor, culminó con el asesinato de Luis Fernando Velázquez López, un joven ingeniero civil residente en el barrio Nueva Esperanza, quien según las autoridades se encontraba intentando mediar en la disputa.

Según la versión oficial proporcionada por el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el hecho se originó tras un choque entre dos motocicletas en el sector de Alfonso López.

“La persona asesinada ni siquiera fue el originario del choque, simplemente sale a apoyar porque era un familiar de él, un primo, salió a apoyarlo”, explicó el alto oficial. Fue en ese contexto de apoyo donde Velázquez López se enredó en una discusión con el otro conductor involucrado.

La discusión terminó en tragedia

La confrontación escaló rápidamente y terminó de manera trágica cuando el sujeto, en un acto de violencia extrema, desenfundó un arma de fuego.

“La otra persona saca un arma de fuego y le dispara en el abdomen causándole la muerte posteriormente”, detalló el coronel Ruiz. Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar con rumbo desconocido, dejando a la víctima gravemente herida.

A pesar de que testigos del sector auxiliaron de inmediato a Velázquez López y lo trasladaron al Hospital de La Gloria, los esfuerzos médicos resultaron infructuosos. Las heridas provocadas por el disparo fueron mortales, confirmándose su deceso poco después de su ingreso al centro asistencial.

Este hecho ha generado una profunda consternación en la comunidad y entre los círculos profesionales de la víctima.

Descartan a sospechoso

Frente al caso, las autoridades han descartado la participación de una persona que inicialmente fue retenida bajo sospecha.

“Se logró demostrar que esta persona no tenía nada que ver con el hecho”, aclaró el comandante de la Policía Metropolitana. No obstante, se mantiene una investigación activa y coordinada con el CTI de la Fiscalía.

“Estamos trabajando para identificarla y judicializarla por el delito de homicidio agravado”, afirmó Ruiz sobre el verdadero responsable.

El coronel Ruiz aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía, reflexionando sobre las consecuencias irreparables de estos actos de violencia. “La invitación es no a la intolerancia, no a la agresividad, porque mire esto termina mal y la persona que quizás cometió este hecho en el momento no se da cuenta que está dejando una familia huérfana”, señaló.

Con este caso van seis homicidios en el área metropolitana de Montería, de los cuales cuatro han sido por intolerancia, uno por feminicidio y otro por ajuste de cuentas entre miembros del Clan del Golfo.