Tras semanas de incertidumbre, Ventaquemada asegura operación del Cuerpo de Bomberos para 2026

La Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos firmarán un convenio que permitirá restablecer plenamente la atención de emergencias en el municipio.

Ventaquemada

Luego de varias semanas de incertidumbre y de una grave crisis financiera que puso en riesgo la atención de emergencias en el municipio, la Administración Municipal de Ventaquemada y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios lograron un acuerdo que permitirá garantizar la continuidad del servicio durante la vigencia 2026.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Jairo Humberto Bolívar, había advertido recientemente sobre la imposibilidad de seguir operando por la falta de recursos y la no firma oportuna del convenio con la Alcaldía. Según explicó, la institución venía arrastrando un déficit cercano a los 18 millones de pesos y enfrentaba una reducción de casi el 30 % en los recursos proyectados para este año.

“No podíamos seguir enviando personal a emergencias sin las garantías mínimas en salud, ARL y pensión. Llegamos a un punto crítico en el que incluso pensamos en cerrar la estación y trasladar el vehículo fuera del municipio”, señaló el comandante.

Bolívar recordó que los altos costos de operación, el mantenimiento de los vehículos, el pago de arriendo de la estación y la dotación del personal hacen inviable el funcionamiento con presupuestos insuficientes. “Solo la nómina mínima cuesta cerca de 180 millones de pesos al año, y un equipo completo para un bombero puede costar entre 80 y 90 millones”, explicó.

Ante esta situación, la Administración Municipal confirmó que se logró destrabar la negociación y que el convenio será firmado para garantizar el servicio. Así lo anunció la secretaria administrativa de Ventaquemada, Heydi Cuitiva, quien destacó la voluntad de diálogo entre las partes.

“Después de un acercamiento con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a través del sargento Bolívar, logramos un acuerdo y en este momento vamos a firmar un convenio con el municipio de Ventaquemada. El señor alcalde, el arquitecto Óscar Camilo Montañez, ha estado muy atento para que demos inicio, a partir de la fecha, a la atención por parte del Cuerpo de Bomberos y así garantizar un servicio esencial para el municipio”, afirmó.

La secretaria subrayó que la firma de este convenio es clave, especialmente en la actual temporada de verano, cuando aumentan los riesgos de incendios forestales y otras emergencias. “Este es un servicio esencial que tiene como fin la prevención y la atención de desastres, y estamos garantizando su prestación para la vigencia 2026”, indicó.

Además, la secretaria administrativa anunció que se acordó la creación de mesas de trabajo permanentes entre la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos para fortalecer la comunicación y mejorar la prestación del servicio. Uno de los temas a tratar será la reglamentación del cobro de las visitas de seguridad a los establecimientos de comercio, asunto que ha generado inquietudes en la comunidad.