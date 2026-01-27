Empresa de Cementos Argos evalúa volver a Venezuela, tras ser expropiada hace 20 años

Luego de que Estados Unidos efectuara la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, varias empresas expropiadas han pensado en la posibilidad de volver a Colombia.

Incluso, el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, afirmó que está evaluando su regreso al país vecino por medio de su filial Cementos Argos.

“Creemos que este proceso de normalización en Venezuela tomará tiempo, pero incluirá el reconocimiento de los inversionistas que fueron expropiados y a quienes nunca se les pagó, como nosotros”

La presencia de Cementos Argos en Venezuela fue, durante casi una década, una historia de crecimiento y expansión que terminó abruptamente por decisiones políticas. La compañía colombiana desembarcó en el país en 1997 tras ganar una subasta internacional que le permitió adquirir una planta cementera en el estado Trujillo, entonces operada bajo la razón social Corporación Cemento Andino.

La apuesta fue ambiciosa. Argos destinó cerca de US$350 millones a la operación, una inversión que consolidó una capacidad instalada cercana a las 750.000 toneladas métricas de cemento anuales. No obstante, ese ciclo de bonanza llegó a su fin el 13 de marzo de 2006, cuando el gobierno de Hugo Chávez decretó la expropiación de la planta, argumentando que el cemento debía permanecer bajo control estatal por tratarse de un bien estratégico. A casi dos décadas de esa decisión, la empresa aún no ha recibido compensación alguna por la pérdida de sus activos.

En este contexto, cualquier eventual retorno de Cementos Argos al mercado venezolano estaría condicionado no solo por oportunidades de negocio, sino por cuentas pendientes. En su momento, se calculó que el valor de los activos expropiados superaba los US$300 millones. Por ello, desde el Grupo Argos se ha insistido en que el reconocimiento y resarcimiento a los inversionistas afectados debe ser un eje central de cualquier proceso de normalización jurídica en Venezuela.

A este escenario se suma un elemento geopolítico que ha generado expectativas. De acuerdo con Bloomberg, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado públicamente su respaldo a los derechos de empresas extranjeras cuyas inversiones fueron confiscadas por el régimen venezolano, especialmente en el sector petrolero. Desde la óptica de directivos del grupo, este mensaje podría extenderse a otras industrias, como la cementera.

Sin embargo, los desafíos estructurales siguen siendo profundos. Javier Díaz, presidente de Analdex, advierte que la reactivación del comercio con Venezuela enfrenta obstáculos significativos, entre ellos el colapso de su economía: desde 2013, el PIB del país se ha contraído en un 75%, reduciendo su tamaño a apenas una cuarta parte de lo que fue en su mejor momento.