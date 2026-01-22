Fundación Grupo Argos y Uninorte entregan becas completas a jóvenes del Atlántico

La Fundación Grupo Argos y la Universidad del Norte formalizaron una alianza estratégica para fortalecer el acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes con talento en Barranquilla y Soledad. El convenio, firmado por cinco años, permitió la entrega de 10 becas completas de pregrado para el primer semestre de 2026.

La convocatoria tuvo una amplia respuesta ciudadana: 1.343 personas se postularon al programa. Los estudiantes seleccionados recibirán el 100% del valor de la matrícula y de los cursos de idiomas exigidos por la Universidad del Norte, además de un auxilio de sostenimiento de hasta 3,7 salarios mínimos legales mensuales vigentes por semestre.

El programa contempla una inversión de hasta 10,5 SMLMV por semestre para matrícula y un acompañamiento integral y personalizado durante toda la vida universitaria, con el objetivo de garantizar la permanencia y el buen desempeño académico de los beneficiarios.

Educación como motor de transformación

Para la directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos, María Camila Villegas, esta alianza reafirma el compromiso del Grupo Empresarial Argos con el desarrollo del Caribe. “Creemos en la educación como una palanca de transformación y movilidad social para construir un mejor futuro para Barranquilla y la región”, afirmó.

Por su parte, el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, destacó la relación histórica entre ambas instituciones y el impacto social de invertir en educación. “La educación es la mejor inversión pública y privada porque reduce desigualdades, mejora la inserción laboral y permite que el país crezca a través del talento de las personas”, señaló.

Un modelo con resultados

La matrícula de los estudiantes es asumida de manera conjunta por la universidad y la Fundación Grupo Argos, mientras que esta última aporta los recursos de sostenimiento y su experiencia en acompañamiento académico y psicosocial. En más de una década, el programa de becas ha beneficiado a más de 300 jóvenes, con una tasa de empleabilidad del 83% y de retención del 97%, consolidándose como una de las apuestas educativas más sólidas en la región Caribe.