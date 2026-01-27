Afectará a productores: MinMinas por incremento de 900% en costo de transporte de crudo en Ecuador

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió a la decisión de Ecuador de aumentar en un 900% el costo del transporte del crudo colombiano por su oleoducto, en medio de la guerra comercial entre ambos países, que empezó con la imposición de aranceles a los productos colombianos.

El jefe de la cartera afirmó que esto afectará principalmente a pequeños productores de crudo.

“Elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011. Afectando principalmente a pequeños productores de crudo”, aseveró Palma en sus redes sociales.

El Ministro también les propuso a los gremios petroleros afectados hacer de esta situación una oportunidad.

“Seamos creativos y antes de pensar como está pensando el gobierno ecuatoriano, en la retaliación contra nuestro pueblo, pensemos en cómo hacemos para hacer de esta situación, una oportunidad para seguir transportando y exportando ese crudo en medio de otras condiciones logísticas en beneficio de nuestro país”.

“Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos”, resaltó el MinMinas.

Pullas del Ministro a los gremios

Por otra parte, el jefe de la cartera de Minas y Energía envío duras críticas en sus redes sociales al Consejo Gremial, señalándole que “demanda la emergencia económica, calla frente a esta agresión contra nuestro país que afecta empresas, trabajadores y nuestra economía. Como también calla ante la actitud de los mayoristas de combustibles colombianos que dejaron de comprar etanol nacional y sus inventarios están a punto del colapso. ¿Dónde está su patriotismo?”.

A ello agregó que propusieron diálogo, pero “responden con agresiones”.