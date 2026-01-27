El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál fue el efecto visual más difícil de producir en la película ‘Sinners? Habla Donnie Dean

Donnie Dean, nominado al Oscar en la categoría Efectos Visuales por la película ‘Sinners’, habló este martes, 27 de enero, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a todo el proceso que tuvo detrás este apartado del largometraje.

¿Cuáles efectos visuales fueron los más difíciles?

Para Dean son dos las escenas con efectos visuales más difíciles de realizar.

“Hay dos escenas muy difíciles en cuanto a efectos visuales para lograr. La primera es cuando el techo de una casa está en llamas: todo el elenco estaba dentro de la casa cuando se debía producir. La cámara pasa por encima del techo y debimos construir un panel. Fue todo un reto porque debíamos tener una referencia y verlo en pantalla para recrearlo. Incendiar el panel de ese tamaño fue todo un reto”, expresó Dean en su primera intervención.

La segunda fue “una pelea al final que debió pasar por cámara lenta y también fue muy difícil”.

El papel de la música en la película

Dean resaltó que en ‘Sinners’ “la música fue muy importante. Mucha de la música que se utilizó en la película resonaba conmigo, para recrear la historia era necesaria hacerla porque expresa mucho a través de las emociones”.

“Mucho de la cultura y la música que se usó permeó todo el trabajo. Mandábamos, antes de grabar una escena, un video de ensayo para ver cómo recrear el efecto visual agregando música, así entendíamos y capturábamos bien la esencia de la película”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

