NOMINADOS al premio Oscar 2026: Lista de películas, actores y más, ¿dónde verlas en Colombia?

Estatuilla de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood. / (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) / ROBYN BECK

Las nominaciones a la edición 98 de los premios Oscar se anunciaron este jueves, 22 de enero, en una ceremonia en vivo, en el Samuel Goldwyn Theater en Los Ángeles, California.

La entrega de los premios Oscar 2026 está programada para el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, con Conan O’Brien regresando como presentador.

En total son 24 categorías. De acuerdo con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, cada categoría tiene cinco nominados, a excepción de mejor película, que tiene un límite de 10. Conviene mencionar que este es el primer año en el que hay una categoría de mejor casting.

Lista completa de NOMINADOS al premio Oscar 2026

‘Sinners’ o ‘Los pecadores’ se coronó como la película más nominada de la 98.ª edición de los Premios Oscar, aspirando a un récord de 16 candidaturas. Entre esas, Mejor Película, Director y Actor para Michael B. Jordan.

En la lista le sigue ‘Una batalla tras de otra’, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones. ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro logró nueve, al igual que ‘Marty Supreme’. ‘Hamnet’ y ‘Valor Sentimental’ se quedaron con ocho nominaciones. Estas son las candidaturas en las 24 categorías:

Mejor Película

‘Bugonia’

‘F1’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘El agente secreto’

‘Valor sentimentales’

‘Los pecadores’

‘Train Dreams’

Mejor Dirección

Chloé Zhao, por ‘Hamnet’

Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’

Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’

Joachim Trier, por ‘Sentimental value’

Ryan Coogler, por ‘Los pecadores’

Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley, por ‘Hamnet’

Rose Byrne, por ‘Si tuviera piernas te daría una patada’

Kate Hudson, por ‘Song Song Blue’

Renate Reinsve, por ‘Sentimental value’

Emma Stone, por ‘Bugonia’

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, por ‘Marty Supreme’

Leonardo DiCaprio, por ‘Una batalla tras otra’

Ethan Hawke, por ‘Blue Moon’

Michael B. Jordan, por ‘Los pecadores’

Wagner Moura, por ‘El agente secreto’

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, por ‘Valor sentimental’

Inga Ibsdotter Lilleaas, por ‘Valor sentimental’

Amy Madigan, por ‘Weapons’

Wunmi Mosaku, por ‘Los pecadores’

Teyana Taylor, por ‘Una batalla tras otra’

Mejor Actor de Reparto

Benicio del toro, por ‘Una batalla tras de otra’

Jacob Elordi, ‘Frankenstein’

Delroy Lindo, ‘Los pecadores’

Sean Penn, por ‘Una batalla tras de otra’

Stellan Skarsgard, por ‘Valor sentimental’

Mejor Casting

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘El agente secreto’

‘Los pecadores’

Mejor Película Internacional

‘The Secret Agent’

‘It Was Just an Accident’

‘Sirat’

‘Sentimental Value’

‘La voz de Hind’

Mejor Película de Animación

‘Arco’

‘Elio’

‘Las guerreras k-pop’

‘Little Amélie’

‘Zootrópolis 2’

Mejor Documental

‘The Alabama Solution’

‘Come See Me in the Good Light’

‘Cutting Through Rocks’

‘Mr. Nobody contra Putin’

‘La vecina perfecta’

Mejor Montaje

‘F1’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘Valor sentimental’

‘Los pecadores’

Mejor Fotografía

‘Frankenstein’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘Los pecadores’

‘Sueños de trenes’

Mejor Guion Adaptado

‘Bugonia’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Una batalla detrás de otra’

‘Train Dreams’

Mejor Guion Original

‘Blue Moon’

‘Un simple accidente’

‘Marty Supreme’

‘Valor sentimental’

‘Los pecadores’

Mejor Sonido

‘F1’

‘Frankenstein’

Una batalla tras otra’

‘Los pecadores’

‘Sirat’

Mejor Banda Sonora

‘Bugonia’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Una batalla tras otra’

‘Los pecadores’

Mejor Canción Original

‘Diane Warren: Relentless’

‘Las guerreras K-pop’

‘Los pecadores’

‘Viva Verdi’

‘Sueños de trenes’

Mejor Diseño de Producción

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘Los pecadores’

Mejor Diseño de Vestuario

‘Avatar: Fuego y ceniza’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Los pecadores’

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Frankenstein’

‘Kokuho’

‘Los pecadores’

‘The Smashing Machine’

‘La hermanastra fea’

Mejores Efectos Visuales

‘Avatar: Fuego y ceniza’

‘F1: La película’

‘Jurassic World: El renacer’

‘Laberinto en llamas’

‘Los pecadores’

Mejor Corto Ficción

‘Burcher’s Stain’

‘A Friend of Dorothy’

‘Jane Austen’s Period Drama’

‘The singers’

‘Two people exchangins saliva’

Mejor Corto de Animación

‘Butterfly’

‘Forevergreen’

‘The Girl Who Cried Perls’

‘Retirement Plan’

‘The Three Sisters’

Mejor Corto Documental

‘Todas las habitaciones vacías’

‘Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud’

‘Children No More: Were and Are Gone’

‘The Devil Is Busy’

‘Perfectly a Strangeness’

¿Dónde verlas en Colombia?

Una batalla tras otra – Ya está disponible en HBO Max.

Sirat – Está en Movistar Plus+

Frankenstein – Netflix

Otros títulos como Sinners, Hamnet, Marty Supreme o Sentimental Value a menudo llegan a HBO Max, Netflix, Apple TV, Hulu o MUBI después del estreno en cines.