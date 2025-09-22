La película “Un poeta” representará a Colombia en los premios Óscar y Goya 2026

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas escogió a la película “Un poeta” como la representación colombiana en los prestigiosos premios Óscar y Goya 2026.

El filme dirigido por Simón Mesa Soto ha recorrido más de 50 festivales internacionales, ganando reconocimientos en ciudades como La Habana, Chicago, Lima o Punta del Este, e incluso obteniendo un lugar en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes en Francia.

No obstante, a nivel nacional, la difusión del filme también ha sido un éxito: más de 120 mil personas han visto “Un poeta” en salas de cine de todo el país. Mientras que, solo en Cine Colombia, la producción ha recaudado más de 1.500 millones de pesos, como afirmó el presidente de la empresa, Munir Falah, quien señaló que “es una magnífica cifra”.

Falah aseguró que “por muchas salas y mucha inversión publicitaria que se haya puesto en la película, es el público quien determina el éxito relativo de una producción”. Durante esta semana, el filme podrá seguir siendo visto en las en todos los Multiplex de Cine Colombia del territorio nacional.

Por otro lado, Falah adelantó la selección de “Un poeta” para ser considerada en los premios de cine más prestigiosos del mundo: “Invito nuevamente a los colombianos apoyar esta magnífica película, que seguramente será la que la Academia de Cine Colombiana escoja para ser considerada para los premios “Óscar” en nombre de Colombia”, tal como dijo antes de que se oficializará la decisión.

Cabe añadir que la producción incluye a actores como Ubeimar Ríos (Óscar), Alisson Correa (Daniela), Guillermo Cardona (Efraín), Humbero Restrepo (Alonso), entre otros.

¿De qué trata “Un poeta”?

“Un poeta” cuenta la historia de Óscar Restrepo, un hombre envejecido y errático, obsesionado por la poesía, algo que no le trajo ninguna gloria. Óscar conoce a Yurlady, una humilde adolescente, a quien le ayuda a cultivar su talento. El encuentro le trae algo de luz a los días del hombre, pero arrastrar a la joven al mundo de los poetas quizá no sea el camino.

Esta película será considerada en los Óscar, cuya ceremonia se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, así como en la edición número 40 de los Premios Goya, programada para el 28 de febrero en Barcelona.

En el proceso de selección, “Un poeta” ganó a otras producciones concursantes como Adiós al amigo de Iván David Gaona, Alma del desierto de Mónica Taboada - Tapia, Estimados Señores, de Patricia Castañeda, Mi Bestia de Camila Beltrán, entre otras.