Corpoboyacá compró más de 120 hectáreas para proteger áreas de conservación del agua

Desde la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, se lideró el proceso técnico para la identificación y adquisición de estos predios / Foto Prensa Corpoboyacá

Tunja

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá dio un paso clave en la protección del recurso hídrico del departamento al liderar la adquisición de predios ubicados en zonas de alta importancia ambiental, para garantizar el agua y los servicios ecosistémicos en su jurisdicción.

La subdirectora de la corporación Lina Monroy, destacó que “en un esfuerzo conjunto entre Corpoboyacá, el departamento de Boyacá y los municipios de Mongua, Paipa, Sativasur, Pauna y Santa Sofía se adquirieron predios de interés hídrico en áreas de importancia estratégica; con una inversión de 1.483 millones de pesos se adquirieron más de 124 hectáreas en estos municipios, para conservación y para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos en nuestra jurisdicción”.

Los terrenos adquiridos están ubicados en zonas clave para la protección de nacimientos de agua y corredores ecológicos, lo que permitirá fortalecer la seguridad hídrica del departamento y garantizar la sostenibilidad de estos ecosistemas a largo plazo.