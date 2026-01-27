Con drones reforzarán la seguridad en el Quindío para prevenir delitos

Armenia

Las autoridades anunciaron la puesta en marcha de una estrategia de vigilancia aérea con el uso de drones, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en el Quindío.

El secretario de Interior, Diego Alexander Santamaría, afirmó que los drones cumplirán una función clave en la vigilancia de parques, instituciones educativas y otros puntos estratégicos, permitiendo la detección temprana de situaciones de riesgo.

“Estos drones van a tener una función bien especial en el departamento que es la vigilancia de los parques y las instituciones educativas, el departamento del Quindío, que puedan estar vigilados y que inmediatamente se pueda evidenciar cualquier situación de la que se está manifestando acá, pueda la patrulla más cercana acudir al sitio y poder prevenir este delito y contravenciones en los centros educativos del departamento del Quindío", mencionó.

A través de estos dispositivos, se busca mejorar la capacidad de reacción de las autoridades, facilitando el envío inmediato de la patrulla más cercana cuando se identifique alguna conducta delictiva o contravención.

La estrategia contempla una inversión cercana a los 100 millones de pesos, aprobada en el Comité de Orden Público, y se complementará con el apoyo de drones del Ejército Nacional, los cuales estarán enfocados principalmente en el control y vigilancia de zonas rurales.

“Al inicio se aprobó la compra de un dron para la policía y dos drones por un valor de 300 millones de pesos para el ejército, pero los drones del ejército van a estar más enfocados en el sector rural que van a estar a la vigilancia de todos los quindios, pero van a ser destinados específicamente para cuidar los parques y los colegios", puntualizó.