Más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública desplegados en el Quindío por el puente de Reyes

Armenia

Con la llegada del primer puente festivo del año, el departamento del Quindío comienza a recibir un importante flujo de visitantes, quienes arriban para disfrutar de la oferta turística, cultural y paisajística del Eje Cafetero, motivo por el cual las autoridades han reforzado las medidas de seguridad.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, informó que para el puente festivo de Reyes se ha dispuesto un amplio despliegue institucional con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes que llegan al departamento.

El funcionario destacó que más de 4.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán disponibles en todo el territorio quindiano, realizando labores de control, prevención y acompañamiento, especialmente en los municipios con mayor afluencia turística.

“Aquí vamos a garantizar la seguridad y el orden, y gracias a Dios terminamos un 2025 con balance favorable, y queremos continuar con estas festividades en el departamento de manera articulada con la Policía y el Ejército”, resaltó Cotrino.

Este dispositivo de seguridad busca brindar orden, tranquilidad y confianza a las familias y turistas que durante este fin de semana disfrutan del paisaje, la cultura y los diferentes eventos programados en el Eje Cafetero. Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones de seguridad y contribuir al buen desarrollo de la temporada.