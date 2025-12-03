En el Quindío superarán las 100 cámaras de seguridad instaladas de última tecnología

Armenia

Ya han sido instaladas 86 cámaras y proyectan desde la gobernación departamental que sean 120 en una semana. El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez resaltó las bondades de las cámaras de seguridad que son fundamentales en la prevención y reacción de cualquier hecho delincuencial.

Explicó que tendrán este tipo de dispositivos en el corregimiento de Barcelona del municipio de Calarcá lo que es clave ya que allí no funcionaba ninguna.

“Quiero contarles que estamos muy contentos porque hemos implementado nueva tecnología gracias al señor gobernador que creyó en estos procedimientos. Aquí pueden evidenciar, tenemos hoy funcionando 86 cámaras y vamos a llegar en menos de 10 días a 120 cámaras", mencionó.

Distribución de las cámaras

Dijo que en Montenegro son 17 cámaras, Quimbaya y Circasia 12, Tebaida 14 y están actualmente en el proceso de instalación de cámaras con inteligencia artificial en las 10 comunas de Armenia.

“Vamos a tener en el corregimiento de Barcelona cinco cámaras más, importantísimo porque allí no existían y tenemos cámaras con muy buena resolución, tenemos municipios como Montenegro que tienen 17 cámaras, Quimbaya que va a tener 12 cámaras, Circasia 12 cámaras, La Tebaida va a tener más de 14 cámaras y estamos en este momento instalando en las 10 comunas de Armenia cámaras con inteligencia artificial", explicó.

Destacó que cuentan con un cuarto espejo en las instalaciones de la gobernación departamental para llevar a cabo el monitoreo en tiempo real y permanente por parte de los gestores de convivencia.

“Tenemos un cuarto espejo, es decir, un lugar donde estamos haciendo monitoreo con los gestores de convivencia en tiempo real y de manera permanente para poder darle efectividad a la seguridad del orden público, es decir, aquí podemos evidenciar en tiempo real qué es lo que está sucediendo en los diferentes sectores y cómo podemos entrar a suplir o cómo puede reaccionar rápidamente la policía nacional", manifestó.

Aseguró que este tipo de cámaras de seguridad tiene un alcance de grabación de tres meses y permite identificar una placa de un vehículo hasta a tres cuadras.

“Este tipo de cámaras de seguridad tiene un alcance o de de grabación de alrededor de 3 meses, es decir que es son muy potentes. Nosotros podemos identificar a tres o cuatro cuadras el número de una placa. Eso es importantísimo, podemos acercar. Es decir, tenemos unos movimientos que facilitan la seguridad del orden público", destacó.

Es de anotar que este proyecto tiene una inversión de 3.600 millones de pesos.