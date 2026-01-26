En Armenia realizaron el lanzamiento de la campaña de seguridad para el regreso a clases

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En la sede de las instalaciones de la institución educativa Bosques de Pinares sede Pinares de Armenia se llevó a cabo la estrategia liderada por la Policía del departamento.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía se refirió a la actividad denominada ‘Mi Escuela, nuestro segundo hogar’ con el que buscan articular esfuerzos para garantizar la seguridad en los entornos escolares.

Explicó que es clave el papel que juegan los niños en la sociedad y por eso es clave protegerlos para garantizar su educación sin dificultades.

Destacó que entre las líneas de trabajo está enfocada la labor a evitar la violencia escolar como el matoneo y que la ciberseguridad sea una herramienta eficaz de dicha protección.

Secretario del Interior del Quindío

Por su parte el secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria Tabares fue claro que es clave para las autoridades cuidar la integridad de los menores de edad por eso la importancia de articular esfuerzos en pro de ese objetivo.

Especificó que desde la secretaría del Interior han dispuesto de un programa que abarca 52 gestores de convivencia y 20 gestores de derechos humanos que fortalecerán la presencia en todas las instituciones educativas para prevenir cualquier accionar en contra de los niños.

Secretario de Gobierno de Armenia

En ese mismo sentido se pronunció el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que dicha actividad se lleva a cabo con ocasión del comité de convivencia estudiantil para fortalecer todos los entornos escolares para que sean seguros y así blindar a los estudiantes.

Fue claro que es fundamental el trabajo interinstitucional como es de la mano con el instituto colombiano de Bienestar Familiar, Policía del departamento haciendo frente a delitos relacionados con violencia intrafamiliar y los sexuales.

Rector Colegio

Finalmente, el rector de la institución educativa Bosques de Pinares Carlos Enrique Castrillón exaltó este tipo de espacios porque permiten mayor presencia de las autoridades y evitar afectaciones en materia de seguridad en los entornos escolares.

Enfatizó a que están preparados para este regreso a clases puesto que trabajan de la mano con las autoridades educativas de la ciudad lo que permite contar con el programa de alimentación escolar y el nombramiento total de docentes.

Resaltó que hay un leve descenso en las matriculas comparado con el mismo periodo del año anterior por eso llamó la atención de los padres de familia y acudientes de la primera infancia para que realicen el proceso.

El rector espera que las actividades en conjunto generen importantes resultados en materia de convivencia y seguridad general en este inicio de calendario escolar.